范少勳被爆未婚生女 官宣婚訊是假的

范少勳未婚生女，決定女兒周歲時再去登記結婚。（記者王聰賢/攝影）

台灣男星范少勳在西洋情人節宣布「已婚當爸」，結果過了兩天，被爆配偶欄還是空白的，根本還沒和「孩子的媽」登記結婚，經紀人證實：「當時驚喜禮物來的比較突然 ，兩人討論之後決定女兒周歲的時候去登記，預計是今年4月底。」

范少勳與姚淳耀同門師兄弟日前同場出席戲劇「不良執念清理師」卡司發布會，現場完全沒有提到結婚、生女，卻在記者會結束後，由范少勳代言的珠寶品牌，將喜訊發通稿給時尚 線記者，還連帶姚淳耀也宣布已婚，官宣婚訊的處理方式讓業界全傻眼。

結果真正成為「人夫」的，只有姚淳耀，確實於年初與設計師女友林羿登記結婚。當時經紀人表示，范少勳想「保留結婚日期」，結果到頭來根本沒有登記。女兒去年出生，若范少勳與女友尚未登記結婚，孩子就是非婚生子，范少勳在法律上只能用「認領」的方式當孩子的爸、幫小孩辦戶口。

29歲的范少勳與大5歲的女友Lucy交往11年，事業才剛起步，結婚當爸尚不在范少勳的規畫中，孩子真的是「驚喜禮物」。宣布喜訊後，范少勳也在臉書 上發文對另一半喊話：「這11年能和妳一起從情人成為家人再一起變成爸爸媽媽，這是生命中最珍貴最幸福的禮物，我會好好珍惜；謝謝妳的耐心和溫柔，不管我在什麼人生的角色上，妳都寬容的接住我，因為有妳，我才能成為更優秀的人。今後我會帶著更大的責任感和熱情，更加努力生活，持續踏踏實實的往前！」