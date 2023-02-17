被周星馳欽點「有緣人」 王子樂收親筆春聯

王子收到星爺親筆春聯。（圖：喜鵲娛樂提供）

台灣藝人王子(邱勝翊)趁著農曆年後的工作空檔，和因「全明星」系列結識的圈內好友們（胡釋安、楊孟霖、房思瑜、吳心緹、晏柔中、席惟倫）前往日本 自助旅遊九天，這也是王子第一次在日本待這麼長時間。一行人在富士山期間，很幸運的遇上晴朗無雲的天氣，看見了完整的富士山美景，大自然壯麗的景致也讓大夥直呼是「人品爆發」才有幸親眼欣賞。

王子留言被星爺轉發。（圖：截取自周星馳Instagram、喜鵲娛樂提供）

王子也睽違11年再度造訪淺草寺，更求了籤詩祈福，還幸運的抽到「吉」籤，加上在富士山的好運及收到星爺的「心想事成」春聯，讓王子笑說「看來新的一年真的好運擋都擋不住。在迪士尼 待了兩天，「迪士尼樂園 」跟「迪士尼海洋」分兩天入園遊玩。熱愛儀式感的王子也和朋友們在入園海洋園區時，玩起「高校生」的dress code，大家瘋玩到直呼不想回家。

在日本旅遊途中，王子在周星馳的Instagram上看見星爺最近在練寫春聯，也大方發文請網友們留言證明自己是「有緣人」，會挑選有緣分的人來送出親筆春聯。身為粉絲的王子也抱著一絲希望參與送贈活動，沒想到竟然在星爺的Instagram限時動態上被本尊欽點，讓他直呼不敢相信，還表示「這幅絕對要錶框起來好好收藏！」