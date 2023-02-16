為陪伴兒女成長 李李仁停工兩年

李李仁曾經有兩年時間完全不接工作，專心在家陪小孩。(圖：公視提供)

台灣男星李李仁在公視節目中分享，曾經兩年完全不接工作，為的就是要把時間完全留給孩子，專心當個全職爸爸。

李李仁與陶晶瑩結婚多年，育有一雙子女。李李仁提到做這項決定的契機，是當時拍了好多年的八點檔，有時忙到連覺都沒得睡，也根本沒時間陪女兒長大，「有一天我在家擦玻璃，看到老婆在看一段女兒走路的影片，我說這個我怎麼沒看過，老婆淡淡回我一句『因為你都在拍戲』」，所以那時候他就決定要停掉工作在家帶小孩。

李李仁認為，親子 之間最重要的是「陪伴」，「我跟我太太只要時間許可的話，一定會去參加他們所有的活動」。李李仁陪女兒荳荳打了兩年多的籃球，陪伴兒子小龍的時間更多，因此跟他的感情好到像朋友一樣。

去年大女兒荳荳離家遠赴美國求學，李李仁對於「爸爸」這個角色深有感觸，他感性表示：「我覺得當爸爸這條路，好像沒有拿到學位或是證書的那一天；不管你多老，小孩永遠在長大，你永遠是他的父母。所以我一直到現在，都還是每一天在學習當爸爸，以及怎麼樣當一個不討人厭的老公。」

李李仁提到自身成長經歷，父母那代都不會開口對孩子說愛，尤其自己的母親是單獨扶養撫養四個孩子長大，因此若要解決孩子之間的紛爭，最快速的方法就用武力解決，笑稱自己是「從小被打到大的」。

李李仁表示雖然能理解母親的做法，但當自己有了孩子後，與陶晶瑩都有共識，主張不打、不體罰，他說：「因為我們從小都被打到大的，所以就想來試試看，如果小孩沒有受過體罰，那他以後長大會是怎麼樣的一個人？」

雖然主張不打、不體罰，但李李仁說以前遇到孩子們不聽話時，他也會氣到想揮拳頭，而現在的他，學著揮開壞情緒。李李仁認為只有爸爸快樂，家人才會快樂，他解釋：「如果家裡有個瘋狂的媽媽，但是有個理智的爸爸，其實還是制止得了；但是如果是一個瘋狂的爸爸，那就沒有人制止得了。」

對於家庭幸福的關鍵，李李仁給出了一個新的定義，不論是哪一個家庭角色，都要「自己開心了，才能讓家人也開心」。