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被指愛是買房買車 張鈞甯怒：姐是靠自己

記者杜沛學╱綜合報導
張鈞甯澄清靠的是自己，不是靠男人。(取材自微博)
張鈞甯澄清靠的是自己，不是靠男人。(取材自微博)

台灣女星張鈞甯難得親自發文否認錯誤報導，她貼出兩張看似訪問她的報導截圖，其中標題是「愛，是捨得替我買房買車」，讓她傻眼直呼「姐沒這樣說」、「不實言論」。

截圖上的報導中指出，張鈞甯表示：「以前我覺得愛情是 『捨不得花他的錢』，現在我覺得愛情是『給我買房、買車，捨得給我花錢』，不是我物質，是我試過，前者沒用。」報導還稱：「張鈞甯曾分享過自己的愛情觀，認為是『對方要捨得為我花錢』看似追求物質，其實是她看得透徹，無論是愛情或人生，張鈞甯認為『女人都該自私一點』。」

張鈞甯發文澄清，「這兩天在網路上看到一篇關於自己的報導，有點驚訝，會想說出來，是因為那不是我的觀念，不想誤導正在尋找自己定位的每一位女性」、「『女人都該自私一點』好好愛自己並沒有錯…但應該是把重點放在『做自己熱愛的事業，為自己而活』，而不是向外找到『愛我的男人』並且用『買房買車給我』為標準，來證明愛自己。這樣的愛也太辛苦，我沒有需要喔」。

張鈞甯表示：「40歲的姐雖然愛情金句也是不少，但真心建議每篇『訪稿』，真的有來訪問過後再寫比較不會造成大眾誤會一個人的觀點。」最後並嘆：「姐是靠自己。」

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