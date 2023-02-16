飛鷹三姝驚嚇 「願恩師自在生活」

「飛鷹三姝」方文琳(左起)、裘海正、伊能靜獲知恩師「死訊」不敢相信。(本報資料照片)

劉文正 當年組飛鷹唱片，培養出「飛鷹三姝」方文琳、伊能靜、裘海正與巫啟賢等人，獲知「死訊」時，伊能靜剛好在開記者會，忍不住眼眶泛淚；方文琳當下在拍戲，當場淚崩；裘海正是驚嚇大過於悲痛；巫啟賢則是哽咽難過。

伊能靜低調表示不會談論劉文正任何事，「我覺得劉大哥選擇在我們特別好的時候，回到他覺得比較安全的地方，就是他不想再被評論了，這麼多年，我們做為他的弟子，一直謹守這個本分，所以現在我也不太想談論他。」表示還沒反應過來，需要一點時間消化。

正在拍戲的方文琳在臉書發文直呼「無法置信」，隔天一早再看到劉文正生死真相，嘆：「這件事情我本就抱著半信半疑...因為再怎麼樣都是要劉大哥家人說了算。」

裘海正透過友人表示：「如果這消息可以讓劉大哥更自在的生活，對他是很好的祝福，不希望他離世這件事是真的。」

巫啟賢說：「非常難過，因為已經快30年沒看到他了，沒想到最後的消息是這個消息，非常難過、非常難過。」

劉文正的徐匯高中同學、「南方血統」樂團的貝斯手楊繼武回憶：「當年我高中組的第一個團就是跟他。」楊繼武回憶劉文正很低調也很自戀，後來劉文正開飛鷹唱片培養了飛鷹三姝，他和劉文正最後一次見面，就是劉文正帶她們到台視上通告，「我們在後台聊天，回憶我們組的團，他非常開心也非常親切。」

楊繼武說，反而後來是歌手楊耀東和劉文正有合作房地產投資 ，楊耀東和劉文正有保持聯繫，「去年7月民歌演唱會有碰到楊耀東，他說劉文正還不錯啊！」