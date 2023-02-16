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經紀人改口：劉文正真的心肌梗塞 但「人救回來了」

中央社／台北16日電
劉文正。（本報資料照片）
劉文正。（本報資料照片）

影視歌三棲巨星劉文正傳出去年11月因心肌梗塞過世，前經紀人夏玉順親口證實，今天卻改口表示，「他很好。」對於烏龍死訊，夏玉順解釋為不讓人騷擾劉文正，所以將計就計放錯誤消息。

劉文正演過「燃燒吧！火鳥」、「卻上心頭」等無數經典電影，也有「三月裡的小雨」、「閃亮的日子」等廣聞流傳好歌，後來轉居幕後成立飛鷹唱片，提攜巫啟賢、方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇等藝人。不過他在1991年急流勇退，低調赴美從事房地產業，行蹤成謎幾乎沒有人看過他。

30多年來，劉文正頻頻傳出烏龍死訊，昨天前經紀人夏玉順向各家媒體證實，劉文正去年11月12日因心肌梗塞逝世家中，享壽70歲，消息一出讓各界震驚，不過也有流傳指出劉文正還在人間，只是想徹底隱姓埋名。

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夏玉順今天推翻自己昨天論述，改口表示劉文正還活著，兩人昨天有聯繫上，「他是真的有心肌梗塞，但有救回來，現在恢復了，人非常好」。

夏玉順說至今還有人出價20幾億台幣，且連年加價要劉文正到中國開50幾場巡迴演唱會，「但他對賺錢沒興趣，29歲就息影不唱，怎麼可能70歲才唱，他不想要有人再騷擾他」。

由於近期中國常傳出劉文正過世消息，夏玉順表示：「我想說將計就計，這樣就不會騷擾了」，不過他和劉文正商量後還是覺得不好，「要讓觀眾知道他活得很好，不要讓大家太傷心，而是祝福，所以就改口了」。

至於聽到各界真的以為劉文正過世消息，夏玉順說：「他覺得很好笑，滿好的，這樣大家就不會騷擾他再唱歌了」。他並透露，劉文正正希望大家把他忘掉，「反正他過世不過世永遠不會出來，就讓大家永遠的懷念，留下美好的回憶」。

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