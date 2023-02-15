我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人代寫作業暴賺？一頁100元 揭秘留學生灰色產業

布林肯將出席慕尼黑會議 國務院避談是否見王毅

李李仁曾請假2年不工作 竟是因看到陶子偷看女兒影片

記者葉君遠／即時報導
李李仁曾經有兩年時間完全不接工作，在家陪小孩。(圖：公視提供)
李李仁曾經有兩年時間完全不接工作，在家陪小孩。(圖：公視提供)

演員李李仁受公視節目「誰來晚餐14」邀請，拜訪雲林斗六的那那一家，家中的兩名孩子都是特殊兒，而夫妻倆都熱衷於治療貓犬的服務，讓喜歡動物的李李仁特別感興趣。

李李仁與陶晶瑩結婚多年，育有一雙子女。李李仁在節目中分享，曾經幫自己請了兩年育嬰假，為的就是要把時間完全留給孩子，專心當個全職爸爸。李李仁提到做這項決定的契機，是當時拍了好多年的八點檔，有時忙到連覺都沒得睡，所以也根本沒時間陪女兒長大，他說：「有一天我在家擦玻璃，看到我老婆在看一段女兒走路的影片，我說這個我怎麼沒看過，我老婆就淡淡回我一句『因為你都在拍戲』」，所以那時候我就決定要停掉工作，在家帶小孩帶了快兩年。

李李仁認為，親子之間最重要的是「陪伴」，他表示：「陪伴很重要，我跟我太太只要時間許可的話，一定會去參加他們所有的活動」。李李仁陪女兒荳荳打了兩年多的籃球，陪伴兒子小龍的時間更多，因此跟他的感情能夠好到像朋友一樣。李李仁還虧兒子跟老婆太像：「我看到他就覺得，你就是男的陶子！」

去年大女兒荳荳離家遠赴美國求學，李李仁對於「爸爸」這個角色深有感觸，他感性表示：「我覺得當爸爸這條路，好像沒有拿到學位或是證書的那一天；不管你多老，小孩永遠在長大，你永遠是他的父母。就像媽媽現在看你也是一樣，媽媽一定記得你剛生出來，到你求學成家，其實媽媽每天還是擔心你，就是一輩子的牽掛。所以我一直到現在，都還是每一天在學習當爸爸，以及怎麼樣當一個不討人厭的老公。」

李李仁提到自身成長經歷，父母那代都不會開口對孩子說愛，尤其自己的母親是單獨扶養撫養四個孩子長大，因此若要解決孩子之間的紛爭，最快速的方法就用武力解決，笑稱自己是「從小被打到大的」。李李仁表示雖然能理解母親的做法，但當自己有了孩子後，與陶晶瑩都有共識，主張不打、不體罰，他說：「因為我們從小都被打到大的，所以就想來試試看，如果小孩沒有受過體罰，那他以後長大會是怎麼樣的一個人？我覺得這個也是家庭教育的一環，我們家那兩個還蠻幸福的，真的沒有被我們電過。」

雖然主張不打不體罰，但李李仁說以前遇到孩子們不聽話時，他也會氣到想揮拳頭，而現在的他，學著揮開壞情緒。李李仁認為只有爸爸快樂，家人才會快樂，他解釋道：「如果家裡有個瘋狂的媽媽，但是有個理智的爸爸其實還是制止的了；但是如果是一個瘋狂的爸爸，那是沒有人制止得了的。」對於家庭幸福的關鍵，李李仁給出了一個新的定義，不論是哪一個家庭角色，都要「自己開心了，才能讓家人也開心」。

李李仁非常重視和家人之間的相處。(圖：公視提供)
李李仁非常重視和家人之間的相處。(圖：公視提供)

教育 親子

上一則

4歲兒在家跑跳 張孝全急道歉...鄰居反應超暖心

下一則

被曝睡粉、當小王...陳凱歌兒子2度發聲「維權」

延伸閱讀

中國掀父母購房子女接力還貸 還款期限延至90歲

中國掀父母購房子女接力還貸 還款期限延至90歲
四川老賴欠債卻送兒念私校 法院這一招讓他主動還錢

四川老賴欠債卻送兒念私校 法院這一招讓他主動還錢
「網暴像蝗蟲一樣」 劉學州舅媽控網路大V：至今沒道歉

「網暴像蝗蟲一樣」 劉學州舅媽控網路大V：至今沒道歉
古色古香的小街

古色古香的小街

熱門新聞

劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

2023-02-15 01:55
陳飛宇床照曝光。(取材自微博)

吳亦凡2.0？陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光

2023-02-13 00:39
隋棠(左)與老公近來陷「家宅不寧」風波。圖／摘自臉書

「房子是我賣給隋棠的」房仲還原賣房始末 7點親解疑雲

2023-02-12 15:44
李玟情人節突然發文表示離開是最好的選擇。(取材自微博)

李玟親斬11年豪門婚姻？情人節突認：離開最好的安排

2023-02-13 21:54
呂秀齡與劉文正在「卻上心頭」演一對情侶。（取材自微博）

瓊瑤證實劉文正死訊 兩天前就知道 深表遺憾與不捨

2023-02-15 06:53
迪麗熱巴。（取材自微博）

狗仔爆迪麗熱巴「預產期」黃景瑜前任發文「8」湊熱鬧

2023-02-11 13:22

超人氣

更多 >
一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當