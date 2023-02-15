李李仁曾請假2年不工作 竟是因看到陶子偷看女兒影片

李李仁曾經有兩年時間完全不接工作，在家陪小孩。(圖：公視提供)

演員李李仁受公視節目「誰來晚餐14」邀請，拜訪雲林斗六的那那一家，家中的兩名孩子都是特殊兒，而夫妻倆都熱衷於治療貓犬的服務，讓喜歡動物的李李仁特別感興趣。

李李仁與陶晶瑩結婚多年，育有一雙子女。李李仁在節目中分享，曾經幫自己請了兩年育嬰假，為的就是要把時間完全留給孩子，專心當個全職爸爸。李李仁提到做這項決定的契機，是當時拍了好多年的八點檔，有時忙到連覺都沒得睡，所以也根本沒時間陪女兒長大，他說：「有一天我在家擦玻璃，看到我老婆在看一段女兒走路的影片，我說這個我怎麼沒看過，我老婆就淡淡回我一句『因為你都在拍戲』」，所以那時候我就決定要停掉工作，在家帶小孩帶了快兩年。

李李仁認為，親子 之間最重要的是「陪伴」，他表示：「陪伴很重要，我跟我太太只要時間許可的話，一定會去參加他們所有的活動」。李李仁陪女兒荳荳打了兩年多的籃球，陪伴兒子小龍的時間更多，因此跟他的感情能夠好到像朋友一樣。李李仁還虧兒子跟老婆太像：「我看到他就覺得，你就是男的陶子！」

去年大女兒荳荳離家遠赴美國求學，李李仁對於「爸爸」這個角色深有感觸，他感性表示：「我覺得當爸爸這條路，好像沒有拿到學位或是證書的那一天；不管你多老，小孩永遠在長大，你永遠是他的父母。就像媽媽現在看你也是一樣，媽媽一定記得你剛生出來，到你求學成家，其實媽媽每天還是擔心你，就是一輩子的牽掛。所以我一直到現在，都還是每一天在學習當爸爸，以及怎麼樣當一個不討人厭的老公。」

李李仁提到自身成長經歷，父母那代都不會開口對孩子說愛，尤其自己的母親是單獨扶養撫養四個孩子長大，因此若要解決孩子之間的紛爭，最快速的方法就用武力解決，笑稱自己是「從小被打到大的」。李李仁表示雖然能理解母親的做法，但當自己有了孩子後，與陶晶瑩都有共識，主張不打、不體罰，他說：「因為我們從小都被打到大的，所以就想來試試看，如果小孩沒有受過體罰，那他以後長大會是怎麼樣的一個人？我覺得這個也是家庭教育 的一環，我們家那兩個還蠻幸福的，真的沒有被我們電過。」