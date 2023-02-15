劉文正感情成謎 與摯友費翔曾傳「斷背情」遭經紀人轟

劉文正曾簽下費翔。(本報資料照片)

「一代巨星」劉文正 病逝享壽70歲，消息曝光震驚演藝圈。劉文正1970、80年代叱吒歌壇，合作過許多大牌女星，感情世界卻始終低調，曾有傳聞指出他與好友費翔感情親密，遭懷疑關係不單純，卻被劉文正經紀人夏玉順怒斥，後來費翔也出面否認「只是朋友」

費翔過去演唱劉文正主演電影 「冬天裡的一把火」同名歌曲，劉文正簽下他作為旗下藝人，費翔因此成名，傳出是在張艾嘉 介紹下認識，大陸媒體2010年瘋傳劉文正和費翔有特殊情誼且同居，讓當時劉文正聽聞相當傻眼。

2012年費翔在坎城宣傳電影「轉生術」時，被問跟消失已久的劉文正還有沒有聯繫？費翔稱兩人是好友，仍有聯絡，結果引來夏玉順不滿反駁說：「這個人怎這麼不厚道，為什麼要這樣說，兩人早已沒連絡。」

夏玉順當時還表示：「12年前費翔上『超級星期天』希望劉捧場，當時就已斷然拒絕，他怎還利用劉炒新聞，為宣傳說謊。」解釋兩人只是同門師兄弟關係，雖然早年在紐約有互動。但近年已經很少聯繫。劉文正聽聞自己被炒新聞時也脫口表示：「為什麼這樣子？怎會這樣？」。