才發願當台灣媳婦 李佳薇情變暴瘦8公斤

李佳薇結束了四年的感情，失戀錐心之痛讓她失眠、沒食欲，原本豐腴的的臉龐也消瘦下來。(本報資料照片)

憑著一曲「煎熬」走紅歌壇的大馬歌手李佳薇，2010年曾參加第7屆「超級星光大道 」摘冠，也讓她瞬間打開在台的知名度。因為疫情 好不容易去年才推出新作，李佳薇曾透露與台籍圈外男友廖先生穩交四年，雙方都有意朝結婚邁進，如今卻驚傳兩人已於去年底黯然分手，李佳薇更因情傷暴瘦八公斤。

李佳薇15日在社群 上發文認了現在單身。她表示收到好多關心和加油訊息，很感謝大家的關心，對於分手理由她沒多說，僅說：「沒有受不受害，沒有錯不錯愛，彼此用心付出過，就是對感情最好的交代！」

外傳她暴瘦，她解釋：「結束感情後，花了點時間調整自己，有了新的生活、還有新的體態！驕傲的說，我很好！沒徘徊在像天堂的懸崖。」還開玩笑要媒體幫忙徵友。

早於去年中曾傳兩人已密婚逾半年，當時李佳薇還鄭重否認，並打趣自嘲：「因為我凍卵了，所以沒壓力。」但當時她堅定說：「我覺得就是他（廖先生）了！」還嚷嚷婚期可能會落在今年或明年，希望能朝「台灣媳婦」的目標努力前進。

而為了這個夢想，她也於去年6月買了位於松山區的房子，雖是40多年老房子，但對她而言卻是離夢想更近一步，「我看了很久，房子總價近3000萬」，字裡行間都看得出她積極落地台灣生根的決心，可惜如今遭逢情變，「雙喜臨門」的美夢恐得再等等。

鏡周刊曾於6月初直擊兩人夜半散步約會，但李佳薇7月底推出新專輯後開始忙著跑通告，並到中國宣傳，衝刺演藝事業，卻發現男友移情別戀，導火線就是聚少離多。