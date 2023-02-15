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改當「最強」老爸 庹宗華猛吼愛女

記者陳慧貞／綜合報導
庹宗華在「模仿犯」中化身「最強老爸」刑警。(圖：Netflix提供)
庹宗華在「模仿犯」中化身「最強老爸」刑警。(圖：Netflix提供)

Netflix華語懸疑影集「模仿犯」日前釋出花絮，曾以「棒告班長」系列走紅的演員庹宗華，在該劇中飾演資深刑警，原本只待退休的日子，因為一起連續殺人命案，重新拾回辦案的熱情與初衷，他過去是「班長」，如今是刑警，飾演軍警人員，無論辦案SOP或動作戲，總能很快上手，追捕犯人、上銬手續、拿槍動作都能提供經驗分享，讓導演張榮吉也直呼：「有種背後有老大哥幫我們撐腰的感覺」。

劇中除了查辦案件，庹宗華因刑警工作早出晚歸，導致和女兒長期處與溝通不良狀況，時常講沒幾句話就對彼此嘶吼、甚至翻臉，不曉得要怎樣去介入孩子的生活。同樣身為人父的庹宗華有感而發：「因為我自己也有兩個女兒，所以很自然的就能把情感投射在裡面，其實林尚勇（角色名）也不是真的要翻臉，就是太直率表達他的情緒了，加上孩子在青春期難免比較容易有對立，我覺得其實就是要多聆聽小孩想表達的事物，父母的愛其實就是包容，永遠會希望能幫到孩子，那是一種很溫暖的力量。」

與庹宗華一起辦案的夥伴吳慷仁也分析：「我自己從旁觀察，庹哥他角色的情緒起伏跟曲線，不論面對到本身的樣貌、女兒或是加害者，會有很多情緒的起伏跟波動，我覺得是這部戲裡面最有人味的。」導演張榮吉也稱庹宗華是「最強老爸」，將會隨著事件的嚴重性不斷增加，一步一步讓觀眾看到這個老爸如何崛起。

「模仿犯」中關鍵的連續殺人命案由資深刑警林尚勇（庹宗華 飾）與菜鳥刑警大超（侯彥西 飾）的雙人組合共同承辦，兩人忘年之交的學長學弟互動，也為該影集增添不少詼諧氣氛，吳慷仁也笑稱這對刑警辦案組合是一對「活寶」。

吳慷仁(左)稱庹宗華的演出是「模仿犯」中最具人味的部分。(圖：Netflix提供...
吳慷仁(左)稱庹宗華的演出是「模仿犯」中最具人味的部分。(圖：Netflix提供)
庹宗華(右)在「模仿犯」中，與女兒處於長期溝通不良狀況。(圖：Netflix提供...
庹宗華(右)在「模仿犯」中，與女兒處於長期溝通不良狀況。(圖：Netflix提供)
庹宗華(左)、侯彥西在「模仿犯」中，成了有忘年之交的刑警組合。(圖：Netfli...
庹宗華(左)、侯彥西在「模仿犯」中，成了有忘年之交的刑警組合。(圖：Netflix提供)

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