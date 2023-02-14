我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不到60秒驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 俯衝險落海

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

陸小芬狂練剪髮 食指受傷樂觀喊見紅就發

記者黃保慧／綜合報導
陳庭妮（左起）、施名帥、陸小芬、方志友 、傅孟柏，一起出席「本日公休」媒體茶敘。（記者吳致碩／攝影）
陳庭妮（左起）、施名帥、陸小芬、方志友 、傅孟柏，一起出席「本日公休」媒體茶敘。（記者吳致碩／攝影）

台灣「金馬影后」陸小芬息影20年後，再度以電影「本日公休」回歸，片中她飾演家庭理髮廳阿姨「阿蕊」，近日受訪時提到為了角色不只抱了很多假頭練習剪髮、刮鬍子，就連劇組的男性也被她當成練習對象，但過程中仍有失誤，曾不小心剪到自己左手食指，血一直滴，她卻樂觀地說：「見紅就會發！」

陸小芬日昨率領傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友、監製吳念真、導演傅天余等人出席記者會，被問到為何願意再接演作品，陸小芬黏著一旁的導演傅天余笑說：「因為導演才接演，加上劇本吸引我，這個宇宙安排好的劇本丟到我家，我就情不自禁從小宇宙跑出來。」

吳念真透露一開始也想過許多人選，從劇場、歌仔戲、老人劇團，甚至重新路人海選都考慮過，但最後導演提到陸小芬，大家都覺得非常適合，他表示陸小芬年紀已接近阿蕊的設定，世事已經可以看清了。

陸小芬也有感而發，「這幾年來的心情，就是有些事情圓滿就好，有時候沒辦法算得清清楚楚，有對的生活方式就會有好的生活，有好的生活就會有好的幸福，其他事情交給老天，老天會安排。」

傅天余分享這部片是自己40年的生命經驗故事，有感而發說：「本以為電影是我們家的故事，其實是所有人家的故事。」像是片中小孩都會被長輩念要結婚、生小孩，施名帥笑稱已被媒體寫到家人以為已婚了，所以沒有催婚問題，而被胡宇威求完婚的陳庭妮透露兩人今年會完婚。

陸小芬最後被問到有沒有演上癮？她坦言近來已推掉五部作品，包括三部電影、兩部影集，不過只要有好劇本，她也不排斥再次回歸演戲。

導演 電影 劇場

上一則

李靚蕾爆王力宏已敗訴 邱瓈寬回擊：真相不是妳說了算

下一則

濱崎步曬海邊度假照 兩寶貝子首度曝光

延伸閱讀

陳飛宇拖累爸媽陳凱歌、陳紅 網諷「小三世家」

陳飛宇拖累爸媽陳凱歌、陳紅 網諷「小三世家」
移民風波後首露面 馮小剛送導演何平最後一程

移民風波後首露面 馮小剛送導演何平最後一程
「火戰車」導演修．哈德遜86歲辭世 經典作曾奪奧斯卡4獎

「火戰車」導演修．哈德遜86歲辭世 經典作曾奪奧斯卡4獎
都美竹處女作片場成後宮？爆導演要求女演員陪睡

都美竹處女作片場成後宮？爆導演要求女演員陪睡

熱門新聞

王力宏全面回歸歌壇。（圖：寬魚國際提供）

王力宏贏了 這官司打1年勝訴 索賠金額出爐

2023-02-07 01:02
王麗坤傳出老公是詐騙犯。圖／摘自微博

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

2023-02-07 19:22
陳飛宇床照曝光。(取材自微博)

吳亦凡2.0？陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光

2023-02-13 00:39
戴夫法蘭柯（左）花了很長一段時間，才能接受另一半艾莉森布麗對裸體的喜愛。（路透資料照片）

女星坦承太愛脫光 導演老公受不了

2023-02-07 15:25
隋棠(左)與老公近來陷「家宅不寧」風波。圖／摘自臉書

「房子是我賣給隋棠的」房仲還原賣房始末 7點親解疑雲

2023-02-12 15:44
于文文性格豪邁。(取材自微博)

「乘風破浪3」于文文豪邁腿狂開走光 節目全程馬賽克

2023-02-06 22:57

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗