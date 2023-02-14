陸小芬狂練剪髮 食指受傷樂觀喊見紅就發

陳庭妮（左起）、施名帥、陸小芬、方志友 、傅孟柏，一起出席「本日公休」媒體茶敘。（記者吳致碩／攝影）

台灣「金馬影后」陸小芬息影20年後，再度以電影 「本日公休」回歸，片中她飾演家庭理髮廳阿姨「阿蕊」，近日受訪時提到為了角色不只抱了很多假頭練習剪髮、刮鬍子，就連劇組的男性也被她當成練習對象，但過程中仍有失誤，曾不小心剪到自己左手食指，血一直滴，她卻樂觀地說：「見紅就會發！」

陸小芬日昨率領傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友、監製吳念真、導演 傅天余等人出席記者會，被問到為何願意再接演作品，陸小芬黏著一旁的導演傅天余笑說：「因為導演才接演，加上劇本吸引我，這個宇宙安排好的劇本丟到我家，我就情不自禁從小宇宙跑出來。」

吳念真透露一開始也想過許多人選，從劇場 、歌仔戲、老人劇團，甚至重新路人海選都考慮過，但最後導演提到陸小芬，大家都覺得非常適合，他表示陸小芬年紀已接近阿蕊的設定，世事已經可以看清了。

陸小芬也有感而發，「這幾年來的心情，就是有些事情圓滿就好，有時候沒辦法算得清清楚楚，有對的生活方式就會有好的生活，有好的生活就會有好的幸福，其他事情交給老天，老天會安排。」

傅天余分享這部片是自己40年的生命經驗故事，有感而發說：「本以為電影是我們家的故事，其實是所有人家的故事。」像是片中小孩都會被長輩念要結婚、生小孩，施名帥笑稱已被媒體寫到家人以為已婚了，所以沒有催婚問題，而被胡宇威求完婚的陳庭妮透露兩人今年會完婚。

陸小芬最後被問到有沒有演上癮？她坦言近來已推掉五部作品，包括三部電影、兩部影集，不過只要有好劇本，她也不排斥再次回歸演戲。