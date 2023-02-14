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李靚蕾爆王力宏已敗訴 邱瓈寬回擊：真相不是妳說了算

記者王郁惠／即時報導
王力宏挺過婚變風波復出，消費家人再度惹怒前妻李靚蕾。（取材自臉書）
王力宏挺過婚變風波復出，消費家人再度惹怒前妻李靚蕾。（取材自臉書）

王力宏不久前挺過婚變風波復出，在拉斯維加斯開唱，並選在今天西洋情人節上架新歌「想見就能相見」，唱出對家人思念之情，讓前妻李靚蕾忍不住開砲：「摘下面具做人很難嗎？」更爆出王力宏已經敗訴，希望對方不要再消費家人，而王力宏賭城開唱主辦單位「寬魚國際」負責人邱瓈寬（寬姐）則在個人臉書替王力宏回擊。

王力宏拉斯維加斯演唱會日前落幕，前妻李靚蕾事後發限時動態寫道：「一直都有看喔…不要再消費了。」並hashtag「Truth will always reveal（真相總會揭開）」；身為王力宏好友、賭城主辦方負責人邱瓈寬昨傍晚在臉書反擊：「一直？真的？有看不等於#想見就能相見。」並和李靚蕾同樣用英文hashtag回應：「Truth ls Not What You Want it To Be（真相不是妳說的算）。」

王力宏先前透過律師說到：「法律做了兩次裁定，但李靚蕾都沒有遵守。」李靚蕾昨晚則透過律師陳建州回應：「王力宏先生與李靚蕾小姐在美國法院的訴訟案，王力宏先生已確定敗訴終結，不知為何王力宏先生還要透過律師惡意造謠。李小姐一直盡心盡力促成王先生與家人相處，絕無王力宏的律師所提違反裁定的事情。衷心期盼王先生能以家人利益為重，不要為了復出，與其律師把家人當成新聞賣點大肆宣傳，實非真心愛護家人的表現。」

邱瓈寬的發文，被視為反擊李靚蕾。（取材自臉書）
邱瓈寬的發文，被視為反擊李靚蕾。（取材自臉書）

王力宏 李靚蕾 臉書

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