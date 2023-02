李靚蕾爆王力宏已敗訴 邱瓈寬回擊：真相不是妳說了算

王力宏挺過婚變風波復出,消費家人再度惹怒前妻李靚蕾。(取材自臉書)

王力宏 不久前挺過婚變風波復出,在拉斯維加斯開唱,並選在今天西洋情人節上架新歌「想見就能相見」,唱出對家人思念之情,讓前妻李靚蕾 忍不住開砲:「摘下面具做人很難嗎?」更爆出王力宏已經敗訴,希望對方不要再消費家人,而王力宏賭城開唱主辦單位「寬魚國際」負責人邱瓈寬(寬姐)則在個人臉書 替王力宏回擊。

王力宏拉斯維加斯演唱會日前落幕,前妻李靚蕾事後發限時動態寫道:「一直都有看喔…不要再消費了。」並hashtag「Truth will always reveal(真相總會揭開)」;身為王力宏好友、賭城主辦方負責人邱瓈寬昨傍晚在臉書反擊:「一直?真的?有看不等於#想見就能相見。」並和李靚蕾同樣用英文hashtag回應:「Truth ls Not What You Want it To Be(真相不是妳說的算)。」