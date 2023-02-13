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王力宏注意 蕾神之鎚來了 李靚蕾嗆：摘面具做人難嗎

記者黃保慧／即時報導
王力宏全面回歸歌壇。（寬魚國際提供）
王力宏全面回歸歌壇。（寬魚國際提供）

王力宏沉潛1年多後推出全新單曲「ONE 一個」，也才於美國拉斯維加斯完成「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，而他跟李靚蕾的官司未解，雙方同樣很少更新社群，不過，李靚蕾今天突然透過IG發文了，似乎就是在對王力宏喊話。

王力宏新歌「ONE 一個」與「想見就能相見」在演唱會上獲得滿滿好評，於是趁著情人節將至發行，「想見就能相見」LIVE版，歌曲中也暗藏他思念孩子的心聲：「這是爸爸寫給孩子們，我的孩子們的一首歌，爸爸想你們。」不過對於這樣的做法，似乎引來李靚蕾不滿，她在IG限時動態寫下：「一直都有看喔...不要再消費了。」更標注「摘下面具做人很難嗎」、「truth will always reveal」（真相總會揭曉）。

「想見就能相見」由王力宏作曲、還有他與賴芳玉共同作詞，力宏用木吉他與吉他之神James Wilson一起彈奏，樸實無華，卻也感人至深。而這首歌彷彿也像是一封毫無保留、寫給至親至愛的有聲書信，唱到最後的「在你身邊一直在/ 從未離開」，力宏真情流露，數度哽咽，當時現場觀眾不斷為他鼓掌加油，氣氛感人。

尤其歌詞還寫道：「親愛的孩子們今晚爸爸/ 有歌想給你唱/ 屬於我的星星月亮和太陽」「總有一天 總有一天/想見就能相見～/ 不管多久 無論多遠/ 總有一天發現我對你的愛/ 在你身邊一直在/從未離開」，就像是爸爸對自己的小孩說睡前故事，也唱出他對孩子深深的思念。

李靚蕾發文。（摘自IG）
李靚蕾發文。（摘自IG）

王力宏 李靚蕾 社群

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