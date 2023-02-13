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周遊85歲能「劈腿」 讚李朝永罵不還口

記者陳慧貞​​／綜合報導​
周遊(左)、李朝永夫妻出席籃球公益活動，展現健康活力。（記者陳慧貞／攝影）
周遊(左)、李朝永夫妻出席籃球公益活動，展現健康活力。（記者陳慧貞／攝影）

知名製作人「阿姑」周遊與李朝永夫妻，日前出席「小學生三對三公益籃球精英賽」公益活動。85歲阿姑經歷膝蓋換過人工關節，現在依然老當益壯，現場做「體前彎」，二話不說彎腰手碰地，證明筋骨仍軟Q。

阿姑回憶，念小學時，她在跳遠、田徑方面都有優異表現，但因從小喪母、家境清寒，即使運動神經佳、被編入籃球校隊，卻因家裡經濟條件不允許，只能放棄加入球隊，每次看到同學打球玩得開心，自己卻只能在旁邊看，當時的悵然，儘管經過漫長歲月，依然難忘，於是決定舉辦「小學籃球比賽」。

周遊25年前動過腦下垂體手術，髖部與膝蓋也因受傷換過人工關節，全身上下動過刀，她形容現在身體狀況：「我是鐵金剛，感謝上天給我這個身體」，話一說完，李朝永隨即撩起阿姑的裙擺，展示膝蓋開刀留下的疤痕，笑指「很漂亮吧」，並讚阿姑軟Q，「還可以『劈腿』，不是那個劈腿喔，是岔腿。」李朝永笑說：「她最愛吃醋，吃我的醋，筋骨才會這麼軟Q。」

西洋情人節將至，周遊、李朝永總是愛相隨。李朝永表示兩人在一起「天天都是情人節」，對阿姑的感情自認識至今幾十年如一日，阿姑則甜蜜笑：「他現在對我很好，真正的打不還手、罵不還口。」令人稱羨。

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