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睽違10年 梁朝偉要為悲情城市33周年登「台」

記者黃保慧／綜合報導
梁朝偉(左)主演的「悲情城市」將重上大銀幕。（圖：牽猴子提供）
梁朝偉(左)主演的「悲情城市」將重上大銀幕。（圖：牽猴子提供）

暌違10年，香港巨星梁朝偉終於赴台！繼2013年第50屆金馬獎，梁朝偉赴台參與盛會後，這次再次訪台，據悉是準備為33周年「悲情城市」首映會站台，給久未見面的影迷一份驚喜。

近年受疫情影響，海內外明星都難四處會粉絲，但梁朝偉卻從未在大銀幕上缺席，從去年2月「春光乍洩」、4月「重慶森林」重映、9月「花樣年華」4K修復版，到去年底「無間道」三部曲相隔20年以4K修復重映，此外新片也輪番上映，與周迅合演的「無名」，今年初在大陸賀歲檔登場，首次和郭富城合作的新片「風再起時」，也將在17日首映，而33年前主演並一舉成為經典的「悲情城市」，也將於24日重上大銀幕。

梁朝偉將赴台參加「悲情城市」首映會。（本報資料照片）
梁朝偉將赴台參加「悲情城市」首映會。（本報資料照片）

梁朝偉去年在南韓釜山影展曾透露，最想讓新一代觀眾欣賞的作品，就是他在台拍攝的「悲情城市」。這部台灣影史首部榮獲威尼斯影展金獅獎的巨作，能見到梁朝偉首次在銀幕上巨細靡遺、行禮如儀拍完結婚大戲，至今仍讓他充滿回憶。據悉這次赴台，梁朝偉不僅會快閃出席14日的首映會，也會抽空與合作「悲情城市」的老朋友們吃飯，粉絲也有望在街上與他不期而遇。

而梁朝偉向來低調，出道40年，最近才在抖音開帳號，一星期吸引276.6萬粉絲追蹤，甚少談論私事的他，至今已經上傳9段短片，不但露出私下輕鬆、可愛的模樣，也罕見分享許多心事、童年回憶與演藝故事，讓粉絲看見梁朝偉更多的面向。

梁朝偉 影展 疫情

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