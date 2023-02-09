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觀影說劇／劉品言變身農婦 大談網戀追愛到巴黎

記者黃保慧╱綜合報導
電影「莎莉」中劉品言是個內心渴望愛情，卻又怯於表達的農婦。(圖：伯樂影業提供)
電影「莎莉」中劉品言是個內心渴望愛情，卻又怯於表達的農婦。(圖：伯樂影業提供)

曾拿下金馬創投百萬首獎電影「莎莉」，因疫情影響，終於在去年拍攝完成，近日入選香港亞洲電影投資會（簡稱HAF）的WIP項目，女主角劉品言幾乎全程素顏演出，且為了符合角色養雞農婦的設定，特地去養雞場受訓，完全是機智農村生活。

台灣女星劉品言說，「莎莉」從第一場到最後一場，每一場都有她，心裡壓力巨大，尤其片中女主角為了談戀愛，還使用上交友軟體。劉品言表示為了角色，有花時間研究過交友軟體，這樣更明白女主角為什麼會不顧一切飛往法國的心情。

劉品言這次在「莎莉」除了要一直跟雞還有各種動物互動之外，也要不停玩手機，有別於過往的演出經驗。她說：「拍攝莎莉真的很開心，我想是因為跟大家一起體驗了不同的人生。」

電影「莎莉」是新生代導演練建宏首部電影作品，由劉品言、林柏宏、李英宏主演。從籌備到拍攝完成超過4年，現在已經開始進入後製階段。

「莎莉」的故事靈感來源自台灣很常見的網路愛情詐騙案，在看這些新聞事件的時候，大家總會說受害者怎麼那麼傻？練建宏說：「我時常在想，他們又有什麼錯呢？他們不過就是希望有人愛而已。於是我開始了『莎莉』的故事。每個人都渴望愛人，也渴望被愛，但不要在尋找愛的過程中迷失了，忘了最重要的是，你必須先愛你自己。」

他解釋，「莎莉」用愛情包裝，講的卻是每一個人面對孤獨，學習自處的故事，期待它是一個具有陪伴力與療癒性的電影。

劉品言在電影「莎莉」大談網戀，甚至追愛到巴黎。(圖：伯樂影業提供)
劉品言在電影「莎莉」大談網戀，甚至追愛到巴黎。(圖：伯樂影業提供)

電影 導演 疫情

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