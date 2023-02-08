「花系列」演員團聚 瓊瑤女神驚喜現身

崔佩儀(後排左起)、李天柱、王淑娟、俞小凡(前排左起)、王耀慶和張晨光，都是昔日花系列的主角。(取材自臉書)

台灣狗血劇始祖「花系列」在1988年開播，劇名多半以「花」字結尾，主要描述男女之間的愛恨情仇，更打破了當時民眾對於女性的傳統框架，被認為是現在台灣八點檔的始祖，近日「花系列」演員聚在一起合體，赫見昔日天王天后大咖團聚，甚至久違的張晨光、王耀慶及俞小凡都是座上賓，引發戲迷懷念。

崔佩儀在臉書 上曬出當年「花系列」大家庭聚會的照片，嗨喊「從年輕一直到現在，大家的革命情感永遠不變，朋友是老的好！」仔細一看，長年待在中國發展的老戲骨張晨光、李天柱、還有王耀慶都在其中。當年王耀慶因王淑娟邀他在「太陽花」中一人分飾兩角而廣受好評，知名度大開。

王耀慶這10年來在中國大陸發展得有聲有色，無論在戲劇中演霸道總裁成專業戶（有人統計他總共演過22次霸總，卻不讓人覺得油膩），在電影 也經常扮演不同角色，最近甚至在綜藝節目中化身唱跳歌手，跟舞群一起快歌「安可王」，在各領域都有一定聲量。不僅如此，好久不見的瓊瑤女神「婉君表妹」俞小凡也出席。

現年58歲的俞小凡挺過丈夫翁家明偷吃以及被詐騙 的風波後，日子過的相當低調，她幾次私下跟老公女兒聚餐被媒體偷拍，因為素顏上鏡不好看還會跟老公抱怨，這回出席花系列聚會算是公開聚會，她身著白襯衫搭黑色背心，留著一頭中長捲髮，氣質依舊。聚會中還有楊潔玫、王淑娟、葛蕾、湯志偉等人，當中最年輕的就是演過「奈何花」的六月，即使最年輕，今年也46歲了。

花系列大團圓照片吸引許多資深影迷討論，紛紛留言「以前最愛看花系列了」、「真的是最棒的回憶」、「有老友相伴真的好幸福」，引起不少懷念。