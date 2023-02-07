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戲說從頭／吳慷仁「模仿犯」追兇 連環殺人魔挑釁開殺戒

記者陳慧貞／綜合報導
「模仿犯」吳慷仁對連續殺人案兇手喊話：你玩完了。（圖：Netflix提供）
「模仿犯」吳慷仁對連續殺人案兇手喊話：你玩完了。（圖：Netflix提供）

台灣演員吳慷仁主演的懸疑影集「模仿犯」近日首次曝光前導預告與正式海報，預告中，以一起女子遭受綁架、凌虐的慘叫聲掀起開端，數則連續殺人犯報導緊接而來，戴著詭譎日式能面具男子現身挑釁：「遊戲就要開始了！」飾演檢察官的吳慷仁透過媒體喊話：「我一定會抓到你的，你玩完了！」霸氣宣言為檢警良善正義與兇手絕對之惡的衝突對抗揭開序幕。

「模仿犯」以一場連續殺人命案做為故事起源，透過90年代媒體的力量把所謂的「惡」散播至每個人的心中，在社會價值觀紛飛混亂的狀態，躲藏在幕後的兇手徹底展現出「罪惡背後，藏著最惡」，多次挑釁檢警、司法體制，假他人之手一點一滴摧毀社會秩序與和平。

製作人曾瀚賢表示：「『模仿犯』其實就是一場欲望失控，惡像病毒蔓延在城市的過程，也希望透過『模仿犯』中善與惡交織所產生的對話，成為療癒大家的善良能量，在這個瘋狂世界，我們都需要更多的光亮來照耀彼此。」

影音來源：Netflix Asia YouTube

劇中一連串綁架案件線索浮上檯面，資深金獎影帝「阿西」陳博正在劇中甚至為了喚回親人，犧牲形象在路上學狗爬，弔詭緊湊的超展開讓預告壓迫感瞬間拉高，疑似背後主使的神祕面具男更囂張登上電視台威脅：「不信我會再殺一個是嗎？」猖獗行徑讓擔任負責偵辦整起連續殺人案的檢察官郭曉其也忍不住透過媒體對他喊話：「我一定會抓到你的，你玩完了！」

預告推出後，面具男真面目也引發網友熱議猛猜：「兇手到底是誰？」、「面具看起來超詭異」，從「華燈初上」到「模仿犯」，不斷經歷全民猜兇手的吳慷仁也笑著表示：「類型劇就是這麼有趣，不到最後你都不會知道兇手是誰？結局是什麼？就像每個角色間都有一條線牽引著，會隨著劇情推進慢慢整理、散發出去，我自己就隨著曉其（角色名）把每個角色牽連起來，很像把一條條的人物線索結成一個蜘蛛網，我覺得那個蜘蛛網是展開的很漂亮，很期待觀眾跟我們一起釐清這每條線的脈絡。」

檢察官

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