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況明潔憶星雲大師 曾調皮要牙籤撐眼皮

​​娛樂新聞組／綜合報導​
1992年況明潔與楊慶煌主演的電視劇「再世情緣」改編自星雲大師著作「玉琳國師」。（本報資料照片）
1992年況明潔與楊慶煌主演的電視劇「再世情緣」改編自星雲大師著作「玉琳國師」。（本報資料照片）

台灣佛教界一代宗師星雲大師日前辭世，享耆壽97歲，況明潔深夜在臉書發文哀悼，也憶起與星雲大師過往相處的點滴，自稱是個最大膽最調皮的弟子。

況明潔提到1992年拍攝由改編自星雲大師所著的「玉琳國師傳」電視劇「再世情緣」，因為師父說佛法中一定要有愛情，才能從中體會大愛的無私！讓她有這個機會拍到一部好劇，更憶起第一次見到星雲大師時就很自然的伸手問好，結果一旁的楊慶煌就說出家人問好，都是雙手合十，就在她尷尬得不知如何是好時，星雲大師也伸出手與她握手，之後她在日本巧遇星雲大師，就知道要雙手合十問好，而星雲大師則問「這次我們不握手了嗎？」當時她很感動，沒想到星雲大師還記得這件事。

況明潔還透露很喜歡聽星雲大師講經說法，因為他會用淺顯易懂的小故事來讓大家明白，還記得有次她跟星雲大師「能給我二根牙籤嗎？」星雲大師詢問原因，她就回答「我要把眼皮撐開，因為我快睡著了」，而星雲大師則覺得聽經能睡著也是一種福氣，就說：「想睡就睡吧孩子！」

最後況明潔自認可能是弟子中最大膽最調皮的，「但您教我的一切，弟子一直銘記在心，努力在紅塵俗事中修行，只要是有佛法的地方處處都是道場。」

星雲大師 臉書 日本

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