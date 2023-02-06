遲到、受訪吃餅乾 泰國F4道歉：航班延誤

泰國F4赴台受訪，左起Dew、Win、Bright 、Nani，大遲到一個多小時。（本報資料照片）

「泰國 F4」Bright、Win、Dew、Nani因泰版「流星花園」在亞洲走紅，日前抵台受訪，豈料飾演「道明寺」的Bright似乎還在脫離不了此角色傲慢的設定，不但遲到一個多小時，拍照時還拿著餅乾不放，邊吃邊擺pose，經紀公司發出聲明對此解釋。

泰國F4經紀公司GMM TV在臉書 官網以泰文和英文發表聲明，首先解釋記者會遲到一小時是因為班機延誤，「由於航班延誤，藝人未能及時抵達指定地點，採訪因此延誤。有請媒體聯絡人提前通知採訪延遲，儘管如此，GMM TV對此次事件造成的不便表達遺憾。」

第二點解釋吃零食不當行為，聲明表示因溝通不順暢，藝人以為還在準備環節，後來知道已經開始採訪才趕緊把食物收好，也告知台灣媒體不要用吃餅乾的照片。最後經紀公司仍致上歉意，也表示未來會做良好溝通，以免再次發生誤會。

不過，他們表示記者事前知道會延遲，但事實上，台灣媒體是到現場才得知會晚半小時，想不到後來越拖越晚，最後延遲了一個多小時，期間也無工作人員來說明狀況。

訪問內容則空洞不已，事先給了訪綱但他們絲毫沒準備，在翻譯說話的空檔，四人不斷竊竊私語訕笑。問他們印象深刻的戲，他們回：「記得沒有那麼清楚，好像是四個人互相爭吵的戲，太久了有點想不起來。」