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安心亞首度演出床戲 羞問「我有叫嗎？」

記者杜沛學／綜合報導
安心亞喜歡、也想生小孩，但目前以事業為重。（記者王聰賢／攝影）
安心亞喜歡、也想生小孩，但目前以事業為重。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星安心亞在電視劇「牛車來去」中為了幫家中換一頭牛「獻身」，與飾演少爺的楊子儀上演傳統版的「借腹生子」，日前她與劇中弟弟蔡昌憲及兩位爸爸楊烈、游安順在元宵節前夕製作元宵。提到劇中與楊子儀上演床戲，安心亞回憶拍攝情況脫口：「我有叫嗎？」惹眾人笑翻，她也當場害羞臉紅。

安心亞在「牛」劇中飾演的「阿春」個性純樸，但她透露演床戲時將有「放蕩版阿春」登場。這也是她首次拍攝床戲，自認尺度很大，好在楊子儀「經驗豐富」，兩人拍攝時不會有害羞、扭捏的感覺。

此外，安心亞劇中有許多與嬰兒的對戲，她透露為了與寶寶培養感情，下戲都抱著，寶寶給她抱都不會哭，還能安心地在她懷中睡著，讓她「母愛噴發」，坦言也會想當媽，不過目前身邊沒對象，感情空窗五、六年，但她不在意，「還好吧，我就是專心工作的人。」

安心亞與蔡昌憲過年期間在日本相聚，蔡昌憲提到遊東京時，因看到名模林志玲老公、「國民姊夫」AKIRA的廣告看板，而他與AKIRA因曾合作節目，便在群組中留言；沒想到正忙著準備巡迴演出的AKIRA特地請經紀人幫忙翻譯，並安排時間在東京街頭碰面，相聚短短不到10分鐘，AKIRA送給蔡昌憲一盒小孩的衣服，讓他直呼感動。

林志玲 元宵節 日本

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