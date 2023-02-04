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淡出演藝圈首受訪 張小燕用3年靜下來

記者李姿瑩​​／綜合報導​
Melody(左起)、張小燕、王貞妮暢談生活點滴。（圖：新視麗娛樂提供）
Melody(左起)、張小燕、王貞妮暢談生活點滴。（圖：新視麗娛樂提供）

張小燕退休三年，日前受邀上Melody跟王貞妮主持的Podcast「姐妹悄悄話」，是她這三年來首次接受節目訪談。張小燕感嘆，這三年來大家真的不容易，看著身邊好友們沒了工作、被迫退休，實在感觸良多。

張小燕分享，她這三年活躍於自己的朋友圈，意識到這是「人生另一個階段」，到了這個年紀真的需要一些酒肉朋友讓自己增長見識，透過結交朋友吃喝玩樂享受人生。她利用這三年的時間讓自己靜下來，沒有接受任何的訪問和參與節目錄製，現在已經準備好可以出來走跳、見見老友和上一些好朋友的節目。

張小燕不忘誇獎王貞妮在「好看娛樂」製作了一檔收視率冠軍的節目「嗨！營業中」，王貞妮笑說：「每次問小燕姐要不要上節目，小燕姐就回說她沒有化妝箱！接著就飄走了，過了三年都沒有得到正式的回應，從來沒有說yes。」

王貞妮感謝張小燕成為自己生命中的貴人，在張小燕身上學習到很多人生智慧，記得張小燕曾鼓勵23歲的她說：「妳可以去當製作人。」讓她有信心坐上製作人的位子。張小燕調侃王貞妮脾氣「恰北北（潑辣）」，正適合當領袖，才會點出她有當製作人的潛力。

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