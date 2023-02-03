「想見你」暴紅 許光漢快樂與痛苦並存 自認不暖心

許光漢(左)讚林柏宏專業又成熟。(圖：ELLE提供)

許光漢坦言暴紅後一度「快樂與痛苦並存」。(圖：ELLE提供)

許光漢與林柏宏兩位男神合作台灣電影 「關於我和鬼變成家人的那件事」，兩人接受「ELLE」雜誌專訪，時而像片中CP一樣放閃、時而以演員身分互誇，大部分都是林柏宏發話掌控全場，許光漢話不多，但也娓娓道來暴紅這幾年的心境轉變。

許光漢3年前因「想見你」暴紅，一舉一動自是備受矚目，坦言曾經「快樂與痛苦並存」，不過現在已經慢慢釋懷，領悟到，與其活在他人評論裡，不如盡力完成自己的本分來得實際，「我連有時候角色功課都怕做不足了，所以我不會特別去想其他事情，這也不是我該擔心的事情，把自己的功課努力做好，其他事自然發生就好。」

對於被外界封為「男神」，許光漢謙虛表示：「我也會有不細心或是不暖心的時候，那只是大家給我的定義，但我私底下就只是一個正常人。」林柏宏也說：「我覺得有標籤或是對我有既定的想法都很好，這樣子有一天我才能夠去突破它。」

林柏宏分享與許光漢合作的心得，「光漢真的是一個抗壓性很強的人。他的角色看到最多元的世界，可能每場戲都要演兩遍，體力負荷很大，還有武打戲跟感情戲，幾乎是每天拍攝，又要維持住自己的身材狀態，真的蠻佩服他的，我自己覺得他在拍這部戲的時候，那壓力是非常大的。」

被誇到一時不知該如何反應，許光漢只好轉頭小聲害羞詢問林柏宏經紀人：「公司匯款賬號是多少？」並也回讚：「我覺得柏宏就是很專業跟成熟。」