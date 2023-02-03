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吳宗憲升格「憲公」 曬爺孫照喊：超可愛

​​娛樂新聞組／綜合報導​
吳宗憲開心報喜訊，正式升格當阿公。（取材自臉書）
吳宗憲開心報喜訊，正式升格當阿公。（取材自臉書）

台灣綜藝天王吳宗憲的二女兒吳則含在2021年和與國民黨主席朱立倫外甥蔣豐蔚結婚，兩人婚後順利懷上女寶寶，吳宗憲3日凌晨在臉書曬出和孫女合照，開心宣布升格當阿公。

吳宗憲先前出席「電商萬磁王」瑪菲司電商活動時，受訪透露二女兒預產期在即，已放話「生女兒包200萬（台幣，下同，約6.7萬美元）紅包、生兒子包100萬」，且二女兒的女兒名字已取好，但尊重女兒、不方便透露。

而吳宗憲曬出爺孫照，不忘再度置入自家產品，寫道：「報告。我當阿公了！小朋友超可愛的。」並感謝婦產科院長醫術高明，「一邊生產，還可以一邊聽卡拉轟天雷，女兒很滿意！哈哈哈」，可說是最強置入，而粉絲也打趣「憲哥變憲公了」，而大女兒吳姍儒的預產期則是在下個月。

吳宗憲的寶貝孫女和孫子今年陸續來報到，先前他曾說過，二女兒因為生的是女兒，他會包200萬大紅包，Sandy生的是兒子，只能拿到100萬，當時吳姍儒還開玩笑和他生氣了一下。如今大女兒順利產下女娃，吳宗憲藏不住喜悅，立刻就和眾人分享喜悅，雖然文字簡短，但一句「小朋友超可愛的」已經道盡其興奮之情。

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