挺4個月孕肚亮相 許維恩曝地位快不保

王家梁(左)陪懷孕四個月的許維恩公開露面。（記者王聰賢╱攝影）

41歲女星許維恩2022年11月和王家梁完成婚禮，隨即宣布已經懷孕，日前她現身投資 的「優墨」婚紗攝影 工作室開幕典禮，穿著粉紅色禮服的她挺著四個月孕肚亮相，笑稱老公王家梁很疼女兒，感覺自己地位快不保。

提到當媽媽的心情，許維恩說目前已經適應，女兒取名忒忒代表著愛和守護，現在就是每天在看吃什麼對寶寶比較好。王家梁則每天幫忙擦妊娠紋霜，自己比較沒有多的情緒，但是看到感動和開心的事都會放大，前三個月走幾步路就想原地在地上睡覺，像得了嗜睡症。王家梁則會跟女兒講話。王家梁說，以前看到電視上爸爸送女兒畫面只會注意演得好不好？現在則很能體會那種心情，笑說如果時間到了女兒要交男朋友也能接受，自己會保持好體態讓女兒朋友知道爸爸不好惹 。

許維恩懷孕四個月目前上圍激增，升到D罩杯，最辛苦的是前三個月吃不好也嗜睡，體力不好，思緒不是很清楚，肚子很餓但又不舒服，很想暈倒的感覺，體重重了快5公斤，女兒目前282公克。先前兩夫妻很恩愛，曾透露一周會愛愛五天，但懷孕後醫生有告知前3個月避免激烈運動，所以現在很少開機，王家梁開玩笑說：「大概50天一次。」