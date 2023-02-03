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淡出演藝圈3年首度受訪 張小燕退休生活曝光

記者李姿瑩／台北即時報導
Melody（左起）、張小燕、王貞妮暢談生活點滴。（圖：新視麗娛樂提供）
Melody（左起）、張小燕、王貞妮暢談生活點滴。（圖：新視麗娛樂提供）

台灣資深主持人張小燕退休三年，日前受邀上Melody跟王貞妮主持的Podcast「姐妹悄悄話」，是她這三年來首次接受節目訪談。「姐妹悄悄話」在疫情中無心插柳後成長茁壯，張小燕感嘆，這三年來大家真的不容易，看著身邊好友們沒了工作、被迫退休，實在感觸良多。

張小燕分享，她這三年活躍於自己的朋友圈，意識到這個是「人生另一個階段」，到這個一個年紀真的需要一些酒肉朋友讓自己增長一些見識，透過結交朋友吃喝玩樂享受人生。她利用這三年退休的時間讓自己靜下來，沒有接受任何的訪問和參與節目的錄製，三年過了之後又可以出來見見老朋友，出來走跳，上一些好朋友的節目。

張小燕不忘誇獎王貞妮在好看娛樂製作了一檔收視率冠軍的節目「嗨！營業中」，好奇問Melody說：「你有去上節目嗎？」 Melody立即抗議說：「王貞妮都沒有邀請我去！一直用距離太遠了，來塘塞我，沒有發我通告。我也想去營業中，我想要跟姚元浩在一起。」王貞妮笑說：「每次問小燕姐要不要上節目，小燕姐就回說我沒有化妝箱！接著就飄走了，過了三年都沒有得到正式的回應，從來沒有說yes，然後Melody的部分是真的覺得這個錄影的路途在屏東車城實在太遙遠，不適合在家帶小孩的貴婦。」

Melody（左起）、張小燕、王貞妮暢談生活點滴。（圖：新視麗娛樂提供）
Melody（左起）、張小燕、王貞妮暢談生活點滴。（圖：新視麗娛樂提供）

張小燕也點名Melody主持的「11點熱吵店」，在過年期間一直看到這個節目的預告，可以用鋪天蓋地來形容而且看到頭暈，一直看到Melody出現。王貞妮說：「接這個節目真的是太棒了，Melody在沈玉琳旁邊怎麼看都美，我認為Melody要感謝公司接了那麼棒的工作，讓她永遠在鏡頭上看起來是如此的漂亮。」Melody隨即說：「這個不會是我的指標，如果我的標準是這樣子那我還要混嗎？」三人隨即哈哈大笑。

王貞妮接著感謝張小燕一直是自己生命中的貴人，在張小燕身上學習到很多人生智慧，記得張小燕曾鼓勵23歲的她說：「你可以去當製作人！」也因為張小燕的肯定，她才有信心坐上製作人的位子。在高壓的工作環境中要面對都是一些牛鬼蛇神，只是牛鬼蛇很多，神相對少，感謝張小燕成為自己成長的後盾。

張小燕笑說：「因王貞妮很『洽北北』，而且不管怎樣都會裝出她強悍的一面，適合做領袖的人，都有辦法當頭來扛責任而不會去找一些藉口，很多成功的人都會有自省能力並且去承擔責任」。

退休 疫情

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