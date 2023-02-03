林依晨拋「零負評」包袱 自曝：有性感與邪惡的一面

林依晨大膽嘗試新髮型，並自稱也有性感與邪惡的一面。(圖：Marie Claire美麗佳人提供)

林依晨被封「零負評女神」，她接受「Marie Claire美麗佳人」雜誌採訪時卻大膽嘗試不同髮型，從酷勁到剛強堅毅，再從童趣繽紛到她拿手的氣質優雅，帶點叛逆地表示：「我也有性感與邪惡的一面，正準備和大家慢慢分享！」

即將舉辦出道21年粉絲見面會，林依晨笑說：「這次粉絲同樂會宣傳物的標題，特別把『零負評』拿掉，感覺是時候把這個頭銜拿掉了，即使是新的標籤也好，應該要來點不同的才好。」不願再符合大家心中的標準，認為即使在良善中，也會有所謂的灰色地帶。她繼續說：「人本來就沒有全然的好與壞，那些好人或壞人的定義，都是別人給的。」

林依晨邁入40歲沒有感覺不同，並認為時間是不會白過的。(圖：Marie Claire美麗佳人提供)

邁入40歲，林依晨覺得沒有什麼不同，「年月日分秒，都是人類界定的，39歲或40歲的我沒有不同，跨過那個定義後，就好像沒有界限，海闊天空了。」只是過去總為了工作很拚、對自己嚴苛，現在她發現：「應該要把身體當作自己最好的夥伴，身體感到疲倦時，就應該鼓勵它，讓它舒服自在。」

此外，林依晨也有感而發：「即使前方的路況尚未十分明朗，也許無法跑得很快，不過慢慢走，還是可以找到同行夥伴以及獲得樂趣。如果想停下來不走，也沒關係，因為站著反而得花上更大的力氣。無論向前走或是站在原地，我們都會從中明白些什麼，時間是不會白過的。」

林依晨大膽嘗試新髮型，並自稱也有性感與邪惡的一面。(圖：Marie Claire美麗佳人提供)