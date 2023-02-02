陳庭妮迎戰「笑面虎」 嘆難辨是非變得「不了解自己」

陳庭妮(右)劇中與飾演哥哥的Darren為爭奪主持律師而相互對峙。（群之噰提供）

Darren（邱凱偉）與陳庭妮在「最佳利益2、3季」中飾演一對律師兄妹，最新預告中，兩人一段為爭奪主持律師而相互對峙、深沈陰暗的飆戲畫面令人驚艷，展現有別兩人以往的角色面向，兄妹鬩牆戲碼讓人期待。

Darren憑藉「我的婆婆怎麼那麼可愛」中狡猾、貪財又懦弱的大哥蘇秉忠一角，奪得第56屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，演技備受肯定。Darren接下「最」劇「余照新」一角時，坦言有一定程度的挑戰，他說：「余照新是一隻徹頭徹尾的笑面虎，因為他在人前表現是善待員工的『小老闆』，人後卻是一個六親不認的斯文敗類，看起來善良，但要小心了！他就是會在背後捅你一把刀你都不知道的那種人。」

對於首度與陳庭妮合作，就要與她耍心機，Darren開玩笑說：「雖然蠻過癮但其實蠻辛苦的，因為你看這麼可愛的妹妹，偏偏要對她拒於門外，表現出認為她最好不要在我人生中出現的樣子。」陳庭妮則表示：「打開劇本看到故事就開始討厭他了，小時候雖然要好，但中間發生一些無可奈何的事情，導致我們距離變遙遠，這些我們在現場拍攝時都會互相有些討論。」

陳庭妮在「火神的眼淚」中飾演強悍的女消防員，事前籌備訓練等過程讓觀眾印象深刻；此次挑戰詮釋心機深沉、幹練的律師余芝綺，成職人劇專業戶。陳庭妮認為：「進組之前我很緊張，因為從來沒演過律師，這個職業是實事求是的、需要很精準的設定的。」

陳婷妮繼續表示：「在接一個新角色時我會先去看他是好人或壞人，但芝綺這個角色沒有絕對好或壞，對我來說她其實是好人，卡在微妙的臨界點，只是現實生活中有不可控的因素，讓她漸漸不了解自己，不知道該做什麼樣的決定，只能懷抱信念先努力再說，導致她做的很多決定，都不是主動的，在被動情況下變得難辨是非，這幾點是最難拿捏的。」