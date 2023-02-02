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生女後冷落老公 曾愷玹承認偏心

記者杜沛學╱綜合報導
孩子剛出生時，曾愷玹承認生活重心完全圍繞著孩子，冷落了丈夫。(取材自臉書)
孩子剛出生時，曾愷玹承認生活重心完全圍繞著孩子，冷落了丈夫。(取材自臉書)

台灣女星曾愷玹2013年結婚，隔年生下女兒Janice，將重心轉移到家庭，如今小孩已8歲，她也開始回歸螢光幕，並開始經營藝術選品店。接受雜誌訪問時她分享，不同階段人生有各自的經歷要品味，不必因「媽媽」的身分而自我設限。

曾愷玹表示，女性還是應該要保有自我，才是真正健康的家庭。因此她鼓勵媽媽們，不要因為多了媽媽的身分而停滯不前，無論是擁有自己的社交圈子或興趣，「踏出去第一步才是關鍵，女性應該要相信自己的力量」。

從女演員、全職媽媽到小型企業的經營者，曾愷玹認為最有挑戰的叫做「每一件事」。對電腦一竅不通的她，從做表格、管理到行銷，從零開始學習，事前準備就花了半年時間。

儘管努力兼顧每個角色，但曾愷玹不否認孩子剛出生時，自己生活的重心完全圍繞著孩子，冷落了丈夫。她隨即意識到不能這麼「偏心」，應該要平等地愛家裡每一個人，因此會保有與丈夫獨處的世界，偶爾一起去旅行放風，將小孩託給長輩照顧。

曾愷玹與老公陳冠宇的婚姻中也有爭執，但兩人都會理性地停止爭執，冷靜下來再好好溝通。而老公比他年長15歲，曾愷玹調皮地笑說：「比較幸運的是他年長我很多歲，所以通常他會讓著我。」

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