巴黎看秀初體驗 劉以豪：穿搭學問多

劉以豪受邀到巴黎參加精品時裝周活動。(圖：劉以豪工作室提供)

台灣演員劉以豪獲接國際時尚 名牌Louis Vuitton邀請，飛往法國參加巴黎時裝周，第一次到巴黎觀看時尚大秀，劉以豪雀躍不已：「很多人飛過來一起感受巴黎的美，從秀裡看見許多人的用心，大家各自享受服裝搭配狀態、呈現出來的氛圍，這是以前沒有過的新體驗。」英文級流利的他，在接受國際媒體訪問時對答如流。

劉以豪挺拔身材搭配一席白色大衣，顯得帥氣大方，他非常喜愛這身裝扮：「穿上大衣後特別有氣勢，上面有流蘇、繩子、彩色元素特別童趣，既大方又大器、還不失可愛的元素。」看秀時他直呼：「整場秀太震撼了！以後會多嘗試不同剪裁的服裝，希望可以找到更適合自己的時尚穿搭。」

劉以豪首次受邀成為看秀嘉賓，不僅登上LV的官方Instagram和YouTube，還登上時尚雜誌Vogue法國版。

此行劉以豪在法國待了一個星期，吃了很多美食 ，包括著名甜點店的馬卡龍、蛋糕，還品嘗了人生第一次的米其林三星餐廳，他朝聖後形容：「原來吃飯有那麼多禮節，每道食物都非常特別，喝了紅酒、白酒搭配牛排，但有時候還是會想念熱食，火鍋、拉麵。」