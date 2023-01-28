連明月告別式 葉青送白娘子 好友盼她作最美仙女

連明月人生演過許多叫好叫座的歌仔戲。（取材自臉書）

資深歌仔戲女星連明月年前健康惡化、住進加護病房進行換肝手術 ，但手術後仍不敵病魔驟逝，日前於板橋殯儀館告別式。曾與她合作「白蛇傳」的葉青起了大早，來送永遠的「白素貞」娘子連明月最後一程。

連明月去年底因肝硬化傳出病危，手術結束後兒子替母在臉書 報平安，本以為換肝成功挺過難關，豈料過年前突病重離世。27日舉行告別式，演藝圈好友包括葉青、吳敏、林美照、楊懷民及狄玫等都前來致意。

葉青透露上次看到連明月是2、3個月前，對噩耗難以接受，但看到她生病那麼痛苦，走了或許是種解脫。她本以為連明月很有活下來的機會，也看到她想要活下來的勇氣與力量，「想不到說走就走，她住院也1個多月了，我都不敢去醫院看她，真的很不捨，我們團體大部分都有來，楊懷民、林美照、石惠君，還有導播，因為我們以前都像一家人，聽到她走，大家都很難過」。

楊懷民(左起)、林美照、葉青和狄玫都來送連明月最後一程。（記者楊起鳳／攝影）

林美照則是哽咽，「心很痛，因為我跟明月姐從小就認識，而且她會加入葉青歌仔戲，也是我推薦的，所以我們是將近50年的朋友，回憶太多太美好，很多生活上的點滴。她永遠都是開心果，有她的地方我們笑聲不斷，永遠不會冷場，她這一生也夠坎坷了，希望她無恙無礙了，當個快樂天使 。」

楊懷民則表示最後一次見到連明月是「秦淮煙雨」時期，「她是個冷面笑匠，講笑話自己都不笑，全部人都已經笑倒在地，葉青會扶住眼睛說好了好了會長皺紋。她真有這本事，沒讀什麼書，但天生有說故事的才能，完全不加逗點，講得清清楚楚有動作有表情，真沒想到如今會這樣的狀態，希望孩子各方面都有成，讓她安心，她真的愛漂亮，希望到天上後做一個『尚水』的仙女。」