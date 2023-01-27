「鬼家人」狂撩粉絲 「詐團圓」四處造勢

「鬼家人」劇組舉辦走春見面會。(圖：金盞花大影業提供)

台灣男星林柏宏、許光漢主演動作喜劇「關於我和鬼變成家人的那件事」在大年初四搶先開工，演員群直奔台南三井Outlet進行見面會，許光漢在片中裸奔大跳蔡依林熱門歌曲「舞孃」，他現場領軍全體團隊一起帶動唱，讓主持人Lulu笑問：「你未來有打算出舞曲嗎？」許光漢大笑回絕：「沒有，謝謝。」

林柏宏比出開槍手勢，上台的幸運互動影迷必須假裝中彈倒地的動作，兩位粉絲超級配合演出，讓林柏宏開懷大笑；藝人蔡振南與粉絲同台演出片中意外開槍殺人的搞笑橋段，精湛演技獲讚「薑是老的辣」；馬念先則以小隊長身分，嚴格指導粉絲，充滿氣勢念出台詞，卻突然忘詞，逗樂全場。

當天限量販售的200組電影 套票，也在熱烈氣氛下瞬間掃購一空。

此外，賀歲喜劇「詐團圓」也南下高雄造勢，藝人陳淑芳與鍾承翰、導演 葉天倫與陳昊森兵分兩路，展開一連串映後活動，還在台北車站巧遇鍾欣凌、黃姵嘉、許光漢、林柏宏等其他劇組演員，整班高鐵宛如「賀歲列車」。

「詐團圓」劇組在高雄盡情享用美食 ，高齡84歲的陳淑芳還想偷吃冰淇淋鬆餅，卻因為天氣冷，工作人員怕她身體不適立刻出面阻止，讓她一臉失望，結果在片中飾演她兒子的鍾承翰立刻表示：「不然我來點冰淇淋代替媽媽吃吧！」逗得陳淑芳又好氣又好笑。