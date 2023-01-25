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汪小菲別看…具俊曄大紅包進貢徐媽 進帝寶陪小S過年

記者梅衍儂／即時報導
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）

百老匯劇目「極限震撼」大年初一起於台北小巨蛋登場，韓星具俊曄25日參與下午兩場演出。第一場演出後他趁空受訪，問他過年如何度過，他透露：「去了婷婷（小S）家，我做了韓國料理給大家吃，我印象深刻的年菜是熙媛媽媽包的餃子。」

這是具俊曄第一次在台灣過年，他表示事前很期待，結果也很開心，「非常符合我的期待，過了一個好新年。」透露：「我有下廚，去了婷婷家，因為婷婷的婆婆有說想要吃我做的韓國料理，所以我做給他們吃。做了烤肉、包生菜那種，還有炒一些菜。」

問到韓國家人有來嗎？他說：「沒能一起來。」笑說有包紅包給徐媽媽，但金額不能透露，「我也有收到紅包喔！我也有紅包給小朋友們，有很多姪女姪子，都有給他們。」

具俊曄25日和阿根廷舞者合作跳舞，並自己加碼5分鐘的DJ秀，擁有深厚舞蹈底子的他表示，剛接收到這個演出的時候，最擔心阿根廷的排舞，因為團員還沒抵達台灣，所以只能自己看影片學習，擔心自己練習不夠到位，花了很多時間練習。

問到最大的挑戰，他說：「我很久沒有跳舞了，對我來說是一項挑戰。」演出完第一場的心情？他笑說：「平安無事地結束了。」具俊曄以前有看過「極限震撼」，這回自己上台表演感受大不同，「自己上台就有責任感，也會一直想下一個要跳什麼，表面上看起來興高采烈在跳舞，但都在想下一段舞。」

劇團原本要求具俊曄戴假髮演出，但被他拒絕，他笑說：「因為我戴假髮的話，觀眾可能會認不出我。」還特別用中文說：「因為『我是光頭』。」他也感謝大家來看演出，用中文祝大家「新年快樂、恭喜發財」。

具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。25日
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。25日
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）
具俊曄25日在「極限震撼」中和阿根廷舞者演出，並帶來DJ秀。（記者梅衍儂／攝影）

具俊曄 百老匯 餃子

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