我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

消失1年 王力宏美國開唱票房滿

記者李姿瑩／台北報導
王力宏將以最新造型現身演唱會。（圖：寬魚國際提供）
王力宏將以最新造型現身演唱會。（圖：寬魚國際提供）

王力宏沉寂近一年，近日傳出好消息，他在美國的售票演唱會「ONE LeeHom Wang一個王力宏」告捷，票房接近全滿。

王力宏選擇從熟悉的美國出發，1月28日（周六）於拉斯維加斯Resorts World Theatre開唱，開始售票以來，湧入大批支持者，幾乎刷爆票房。主辦單位寬魚國際負責人「寬姐」邱瓈寬說：「『ONE LeeHom Wang一個王力宏』演唱會，在兔年大年初七舉行，新年新氣象，大家可以看到新的力宏。力宏會分享他過去這段日子以來的心情，也會首唱2首新歌。」

據悉，王力宏將會首唱2首的新歌，其中一首名為「ONE一個」，既是演唱會同名歌曲，也寓意「許多的『一個』，就是『每一個』」。而這首「ONE一個」，靈感來自讓王力宏獲得力量的「聖經」舊約裡面的「約伯記」：「一場經歷 生命中的意外斷句/我空手出世 也空手回去/幸或不幸 虛心受領。」目前曝光的副歌歌詞中，寫道：「哪怕一個人獨自的戰役/哪怕一雙手空空只抓住自己/有太多萬一 總避無可避/從灰燼 再奮起 折翼也要飛行」；「哪怕一生是無盡的戰役/哪怕一口氣微微也能溫暖你」「長路裡 共患難 才是不離不棄/致每一個你」。

寬魚國際官網也釋出王力宏最新照片，其中2張，穿上白襯衫的王力宏手持吉他，一張低頭專注彈撥，另一張視線更為貼近，王力宏正對鏡頭，手按吉他，蓄勢待發。「其中一張是攝影師叫力宏彈新歌的時候拍下的，另外一張是攝影師問力宏：『你會有什麼想對來看你的人說嗎？』力宏一抬頭，彷彿若有所思，攝影師就抓住那個瞬間。」寬姐說。

「那麼多人來陪他，力宏當然不是一個人啊！」邱瓈寬強調，「『ONE LeeHom Wang一個王力宏』演唱會的構思是更貼近真實的力宏，未必完美，但更有血有肉。」

王力宏將以最新造型現身演唱會。（圖：寬魚國際提供）
王力宏將以最新造型現身演唱會。（圖：寬魚國際提供）

王力宏 攝影

上一則

徐懷鈺「極限震撼」 踢躂舞跳到腿痛

下一則

黃曉明復合Baby？ 網傳兩人穿「大紅情侶裝」

延伸閱讀

中國電影百花齊放 2022「疫」起突圍

中國電影百花齊放 2022「疫」起突圍
「流浪2」吳京電影總票房破300億人民幣 中國影史第1人

「流浪2」吳京電影總票房破300億人民幣 中國影史第1人
王力宏消失1年近況曝光 賭城開唱 票房接近全滿

王力宏消失1年近況曝光 賭城開唱 票房接近全滿
周杰倫新加坡開唱 舞台上驚見「蔡依林」

周杰倫新加坡開唱 舞台上驚見「蔡依林」

熱門新聞

李宓和兒子全裸泡澡，遊走在走光邊緣。圖／摘自臉書

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

2023-01-21 15:51
歐陽娜娜（左二）發文拜年，卻因漏寫一字，遭中國網友出征。圖／摘自IG

歐陽娜娜拜年漏寫一字 遭中國網友暴怒出征

2023-01-22 12:19
安娜迪阿瑪斯在「金髮夢露」的裸戲，是去年最引起爭議的話題之一。（取材自IMDb）

2022最佳裸戲 情色網站放榜…這些影劇讓觀眾看得臉紅

2023-01-23 11:40
有人說《蒼蘭訣》的智商「對小孩子來說很幼稚，對成年人剛剛好」。（取材自微博）

除夕來看爆款陸劇 哪部讓你哭了笑了

2023-01-22 01:30
華裔加拿大演員劉思慕。(本報資料照片)

南加蒙特利公園市爆槍擊案 劉思慕發文：難過與憤怒

2023-01-22 05:19
雷納21日更新自己在病床做復健的照片。(圖截取自雷納Instagram)

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

2023-01-21 14:51

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告