徐懷鈺「極限震撼」 踢躂舞跳到腿痛

徐懷鈺(中)亮相百老匯舞台劇「極限震撼」第3場。（圖：寬宏提供）

百老匯 沉浸式舞台劇 「極限震撼」從22日開始接連在台北小巨蛋演出，第3場邀來平民天后徐懷鈺，她更一口氣嗨跳3場，徐懷鈺一接到邀約就是先接再說，「後來發現是個很療癒的表演，練習的時候也就等於在療癒自己」，不過她到小巨蛋彩排前就反覆練了兩天，「這不是一般的舞，是融合一點小踢躂舞，除夕都在練習，只吃了一點，因為腿太痛了，所以吃不太下」。

徐懷鈺提到想辦法讓自己的腿鬆一點，表演才不會有問題，「我只有想著這個表演是個很棒的表演，大家可以來看 我希望可以再來一次，讓大家可以看到整個秀，看了可以釋放出心情的不好」。

徐懷鈺透露為了要求完美呈現，特別找舞蹈老師來一對一教學，年前幾乎天天都無休息緊鑼密鼓的苦練，每天都練到衣服濕透滿身汗才會休息，第一次接觸到阿根廷舞蹈，短短一分鐘的舞蹈節奏非常的快，有非常多抬腿跳踢的動作，連續兩天不停歇與阿根廷舞蹈老師的魔鬼訓練，希望帶給觀眾最棒的表演。徐懷鈺也在前一天親自當觀眾，覺得是一場非常棒的演出，能和表演者一起融入的演出，能夠釋放大量的能量。

至於自己的練習過程，剛開始要跟著表演的團員拉筋，「我痠痛的地方，他們會告訴我怎麼樣放鬆，然後我做完所有的暖身練習，演出前大家會再來一次擊掌，整個感覺就是融入在裡面，所以不會擔心害怕，雖然他們講的英文我不是很懂，但是我們都是一起表演的」。