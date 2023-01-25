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歐陽娜娜拜年漏寫Chinese 陸網友出征

娛樂新聞組／綜合報導
歐陽娜娜（左二）發文拜年，卻因漏寫一字，遭大陸網友出征。（取材自Instagram）
歐陽娜娜（左二）發文拜年，卻因漏寫一字，遭大陸網友出征。（取材自Instagram）

22歲藝人歐陽娜娜自2016年去中國大陸發展演藝事業後，就鮮少回台灣，曾是央視春晚常客的她，今年不在名單內，返鄉與家人過節，她近日在社群分享一家人穿上喜氣紅衣拍溫馨照，並祝大家新年，卻因一句「Happy New Year」，遭大陸網友出征。

她在社群曬出與一家團圓的合照，開心寫下「+Home Sweet Home’」、「+Happy New Year’」，卻引起大陸網友不滿，指她漏了「Chinese」1字，暴怒留言「Happy Chinese New Year！別混淆視聽行不行」、「既然兩邊都怕得罪，這邊建議以後別來大陸賺錢喔」、「雙面人」、「吃裡扒外」等，但也有網友認為就算中文也不會刻意說「中國新年快樂」，認為不用過於針對。

此外，歐陽娜娜在IG上更新多張去麵包店消費的照片，並寫下：「最愛吃麵包的麵包腦袋。」等字句自嘲是個吃貨，卻被網友抓包「修圖修太大」，連櫃子都P歪了。

照片中引人注意的是歐陽娜娜捨棄以往青春可愛的穿搭風格，改走成熟風，灰色上衣搭配極短的黑色裙，下身透視絲襪的造型更成為粉絲們的目光焦點。豈料，有眼尖網友發現，她身旁的木製櫃子有些歪斜，疑似是因為修圖才讓櫃門明顯變形，掀起「P圖」討論聲浪，讓不少人在該貼文的留言區驚呼：「櫃門都P歪是吧」、「櫃子變得很奇怪」、「P歪了吧」。

不過即便照片疑似有修圖，仍不掩歐陽娜娜的美貌，許多網友紛紛沉醉於她的姣好容顏，留言：「歐陽辣辣」、「娜比一樣的美」、「姐姐太讓人驚嘆了。」

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