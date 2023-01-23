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王力宏消失1年近況曝光 賭城開唱 票房接近全滿

記者李姿瑩／台北即時報導
王力宏將以最新造型現身演唱會。(圖：寬魚國際提供)
王力宏將以最新造型現身演唱會。(圖：寬魚國際提供)

王力宏沉寂近一年，近日傳出好消息，他在美國的售票演唱會「ONE LeeHom Wang一個王力宏」告捷，票房接近全滿。

王力宏選擇從熟悉的美國出發，1月28日（週六）於拉斯維加斯Resorts World Theatre開唱，開始售票以來，湧入大批支持者，幾乎刷爆票房。主辦單位寬魚國際負責人「寬姐」邱瓈寬說：「『ONE LeeHom Wang一個王力宏』演唱會，在兔年大年初七舉行，新年新氣象，大家可以看到新的力宏。力宏會分享他過去這段日子以來的心情，也會首唱2首新歌。」

王力宏將以最新造型現身演唱會。(圖：寬魚國際提供)
王力宏將以最新造型現身演唱會。(圖：寬魚國際提供)

據悉，王力宏將會首唱2首的新歌，其中一首名為「ONE一個」，既是演唱會同名歌曲，也寓意「許多的『一個』，就是『每一個』」。而這首「ONE一個」，靈感來自讓王力宏獲得力量的「聖經」舊約裡面的「約伯記」：「一場經歷 生命中的意外斷句/我空手出世 也空手回去/幸或不幸 虛心受領。」目前曝光的副歌歌詞中，寫道：「哪怕一個人獨自的戰役/哪怕一雙手空空只抓住自己/有太多萬一 總避無可避/從灰燼 再奮起 折翼也要飛行」；「哪怕一生是無盡的戰役/哪怕一口氣微微也能溫暖你」「長路裡 共患難 才是不離不棄/致每一個你」。

寬魚國際官網也釋出王力宏最新照片，其中2張，穿上白襯衫的王力宏手持吉他，一張低頭專注彈撥，另一張視線更為貼近，王力宏正對鏡頭，手按吉他，蓄勢待發。「其中一張是攝影師叫力宏彈新歌的時候拍下的，另外一張是攝影師問力宏：『你會有什麼想對來看你的人說嗎？』，力宏一抬頭，彷彿若有所思，攝影師就抓住那個瞬間。」寬姐說。

「那麼多人來陪他，力宏當然不是一個人啊！」邱瓈寬強調，「『ONE LeeHom Wang一個王力宏』演唱會的構思是更貼近真實的力宏，未必完美，但更有血有肉。」

王力宏 攝影

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