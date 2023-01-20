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ELLA熱舞AKIRA 林志玲帶兒全程「盯場」

記者陳建嘉／綜合報導
AKIRA、ELLA跳雙人舞，表演中有親密互動。（圖：台視提供）
AKIRA、ELLA跳雙人舞，表演中有親密互動。（圖：台視提供）

台視除夕特別節目「2023超級巨星紅白藝能大賞」除了廣邀近30組嘉賓輪番登台演出以外，今年依舊準備驚喜彩蛋，「國民姊夫」AKIRA和ELLA驚喜合體。表演結束後ELLA感動表示台上的演出比彩排時更好，透露兩人其實是分開準備，最後僅用一個下午的時間合體排練，完美的演出令人驚嘆，據傳林志玲親身力挺老公，全程「盯場」，帶兒子在台下觀看，為老公打氣，夫妻相當恩愛，離場時林志玲親切跟大家說再見。

據傳林志玲到場力挺老公AKIRA，全程「盯場」。（取材自Instagram）
據傳林志玲到場力挺老公AKIRA，全程「盯場」。（取材自Instagram）

Ella身穿銀白色流蘇低胸洋裝率先在舞台中央亮麗現身，演唱「A CA ELLA」營造1920年代歌舞廳風格；緊接著AKIRA和六位舞者現身，場景來到酒吧，AKIRA一身白色西裝，一打六對付鬧事酒客，將舞蹈結合武打，動作俐落，每個拍子都精準到位，帥氣的模樣讓ELLA也為之迷倒。兩人最後以雙人拉丁舞，為這場宛如好萊塢大秀般的華麗饗宴畫下完美句點。

ELLA開心表示：「能和AKIRA桑合作這場這麼特別的演出，非常榮幸！」坦言一開始因為壓力大有點後悔，但完成以後感到非常幸福。AKIRA則是希望透過這個表演，陪觀眾迎接璀璨光輝的2023年。

壓軸演出的南韓女團(G)I-DLE，也參與特別橋段「人體套圈圈」遊戲挑戰，成員默契不在話下，出場時還向粉絲俏皮呼喊：「新年快樂、紅包拿來！」主持人黃子佼馬上掏出紅包送給成員們沾沾喜氣，逗得成員超開心。

林志玲 2023 好萊塢

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