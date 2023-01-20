我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

蘇有朋回歸樂壇 「像初出茅廬新人」

記者王郁惠​​／綜合報導
蘇有朋時隔三年推出新歌「玫瑰急救箱」。（圖：蘇有朋工作室提供）
蘇有朋時隔三年推出新歌「玫瑰急救箱」。（圖：蘇有朋工作室提供）

蘇有朋從「小虎隊」單飛後，橫跨歌手、演員、製作人、導演等多重身分，去年他在大陸競演真人秀「披荊斬棘」節目奪下年度總冠軍，他坦言參賽過程喚醒他的初心，「小時候，我就是因為喜歡唱歌才入行的」，時隔三年再推出新歌「玫瑰急救箱」，唱出他音樂路上失而復得的美好。

新歌「玫瑰急救箱」是一首融有靈魂音樂元素的爵士風格歌曲，是蘇有朋光聽Demo就說「對了」，並邀來他在「披荊斬棘」節目中合作的音樂總監陳偉倫擔任製作人，蘇有朋也全程參與收歌、作詞、編曲等環節，陳偉倫感嘆：「他對音樂很努力很『緊張』，像一個初出茅廬的新人，他又顯得很從容，似乎從來沒離開過樂壇！」

他日前於湖南衛視跨年節目首唱時，強烈舞台視覺，讓人驚艷，蘇有朋讚嘆新歌旋律優美浪漫、曲風適合舞台和節奏感很強，正式回歸歌壇，蘇有朋也誓言：「我不怕挑戰，就算只有一條門縫的空間，我也會努力構建出一整扇大門。這首歌，是一次全新的嘗試，而我從不希望停止嘗試，無論曲風還是唱腔，和過去都不太一樣了，不斷有新的突破，才讓我覺得有趣。」

蘇有朋盼新歌在歲末寒冬帶給粉絲暖意，也勉勵：「這朵玫瑰，曾經綻放過，後來凋零，再被拯救。我希望大家能感受到整個歌曲中表達的過去和經歷，苦盡甘來得不易，最終一定會有好的結果。也希望大家更加珍惜這種曾經失去過，又失而復得的美好，體會到這中間的磨礪，懂得更加珍惜。」

蘇有朋 導演

上一則

街邊索吻趙又廷 豐腴高圓圓疑懷二胎

下一則

沒分手？鹿晗、關曉彤遊日本被偶遇

延伸閱讀

蘇有朋強勢回歸樂壇 製作人驚曝：像初出茅廬的新人

蘇有朋強勢回歸樂壇 製作人驚曝：像初出茅廬的新人
7個月年終獎金 蕭敬騰大方寵員工

7個月年終獎金 蕭敬騰大方寵員工
香港樂壇教父Uncle Ray98歲逝世 世界紀錄最長壽DJ

香港樂壇教父Uncle Ray98歲逝世 世界紀錄最長壽DJ
上海灘絕唱 香港樂壇教父顧嘉煇92歲病逝 天堂會黃霑

上海灘絕唱 香港樂壇教父顧嘉煇92歲病逝 天堂會黃霑

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
吳卓林與Andi在加拿大多倫多排隊領免費食物。圖／摘自微博

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

2023-01-15 13:34
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

2023-01-16 09:55
「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒、創作歌手兼作曲家麗莎瑪莉普里斯萊12日在加州家中因心臟驟停，送醫不治，享年54歲。(路透)

「貓王」獨生女生前情史不斷 前夫是天王麥可、尼可拉斯凱吉

2023-01-12 22:05
林青霞在巴黎被粉絲偶遇，狀態極佳。(取材自微博)

68歲林青霞現身巴黎逛街 一身粉嫩好喜氣

2023-01-12 22:59

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽