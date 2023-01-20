蘇有朋回歸樂壇 「像初出茅廬新人」

蘇有朋時隔三年推出新歌「玫瑰急救箱」。（圖：蘇有朋工作室提供）

蘇有朋 從「小虎隊」單飛後，橫跨歌手、演員、製作人、導演 等多重身分，去年他在大陸競演真人秀「披荊斬棘」節目奪下年度總冠軍，他坦言參賽過程喚醒他的初心，「小時候，我就是因為喜歡唱歌才入行的」，時隔三年再推出新歌「玫瑰急救箱」，唱出他音樂路上失而復得的美好。

新歌「玫瑰急救箱」是一首融有靈魂音樂元素的爵士風格歌曲，是蘇有朋光聽Demo就說「對了」，並邀來他在「披荊斬棘」節目中合作的音樂總監陳偉倫擔任製作人，蘇有朋也全程參與收歌、作詞、編曲等環節，陳偉倫感嘆：「他對音樂很努力很『緊張』，像一個初出茅廬的新人，他又顯得很從容，似乎從來沒離開過樂壇！」

他日前於湖南衛視跨年節目首唱時，強烈舞台視覺，讓人驚艷，蘇有朋讚嘆新歌旋律優美浪漫、曲風適合舞台和節奏感很強，正式回歸歌壇，蘇有朋也誓言：「我不怕挑戰，就算只有一條門縫的空間，我也會努力構建出一整扇大門。這首歌，是一次全新的嘗試，而我從不希望停止嘗試，無論曲風還是唱腔，和過去都不太一樣了，不斷有新的突破，才讓我覺得有趣。」

蘇有朋盼新歌在歲末寒冬帶給粉絲暖意，也勉勵：「這朵玫瑰，曾經綻放過，後來凋零，再被拯救。我希望大家能感受到整個歌曲中表達的過去和經歷，苦盡甘來得不易，最終一定會有好的結果。也希望大家更加珍惜這種曾經失去過，又失而復得的美好，體會到這中間的磨礪，懂得更加珍惜。」