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陸小芬復出影壇 「本日公休」演3個孩子的媽

記者陳建嘉​​／綜合報導
金馬影后陸小芬在「本日公休」中開家庭理髮廳。（取材自臉書）
金馬影后陸小芬在「本日公休」中開家庭理髮廳。（取材自臉書）

金馬影后陸小芬睽違20多年復出拍攝電影「本日公休」，片中化身全民媽媽，傳起早安長輩貼圖、掛念三位兒女有沒有結婚、買房子，一輩子在男士家庭廳給客人剪頭髮，說著：「人生不是這樣算的。」身為人母的理髮阿姨阿蕊，隨後竟掛上「本日公休」的牌子離家出走，去做一件所有人都認為不值得的事。

該片靈感取材自導演傅天余母親，講述一位經營40年男士家庭廳的理髮阿姨故事，真摯表露上一代的職人樣貌、與新一代之間的隔閡與情感。監製吳念真提及當初看到劇本時就十分心動：「她差我20幾歲，沒想到一個那麼年輕的導演，竟然會拍一個我所期待的電影。」

吳念真也分享當年拍電影「多桑」時，本來想找侯孝賢當導演，但侯孝賢看到劇本就說：「自己的爸爸自己拍。」讓他首次執起導演筒，拍出自身父親的故事。秉持著這樣的理念，吳念真同樣也鼓勵導演傅天余：「自己的媽媽自己拍。」傅天余坦言當初十分擔心，非常感謝吳念真的一句話：「請你一定要努力把這部電影拍出來！」鼓舞她有信心將母親的故事拍成電影。

電影找來陳庭妮、施名帥、方志友演出三位兒女，談起影后當媽，三人表示十分開心，施名帥形容陸小芬「是一個很可愛的長輩」，對戲自然到像在家裡跟媽媽鬥嘴。方志友拍攝前跟陸小芬一起上美髮課累積共患難情感，對戲的當下看到她第一眼就喊：「媽！」直說兩人相處起來的母女感「很對味！」

電影 導演

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