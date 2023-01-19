登陸工作一年 江美琪思念他偷哭

江美琪帶著新作品與大家見面。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣女歌手江美琪與知名樂手林振益結婚快8年，育有一寶貝兒睦睦，日前她帶著新作品「想在你的懷裡躲雨」舉行年終感恩餐會，談及去年一整年為了「誰是寶藏歌手」等節目長居大陸工作，被迫與老公、兒子分隔兩地，忽然感慨起來：「就常常思念到想哭，但我兒子個性很ㄍㄧㄥ，不太會顯露，所以回來後的這段時間他常想跟我黏在一起，對我而言，親子 相處時光就是最快樂的過程。」

江美琪去年多在大陸演出，最長7個月見不到家人，她說：「我們每天都會視訊，但每次兒子看到我的瞬間，我都快哭了。」不過她自招曾因太想家人一人躲在房間默默啜泣，「去年1月先生帶小孩來找我，才稍稍一解相思之苦。」而她返台後目睹兒子親手做早餐給她，還學會洗衣服，江美琪一臉感動，「他真的成長很多，也很貼心。」

因好友袁詠琳曾在節目爆料江美琪與音樂製作人老公林振益鬧離婚，雖事後證實誤會一場，如今再度面對距離的切割，關係是否再起波瀾？江美琪大喊：「沒那麼誇張，通常若有爭執也是因為工作，有時我會氣到回嗆他．『我不唱了、我不演了』， 因為他也知道這是不可能的事情，所以我們通常大吵完後會理性溝通，因為對彼此個性也很了解，爭吵時就暫時先不講話，隔天自然就會和好，我覺得太刻意去哄反而不好。」