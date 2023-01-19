我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

酒駕神隱一年多 宋少卿露面坦然認錯

記者陳慧貞／綜合報導
宋少卿露面先認錯。（記者王聰賢／攝影）
宋少卿露面先認錯。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人宋少卿2021年底再度酒駕被逮後，整整一年多來幾乎神隱，期間原定出席的活動也二度放鳥媒體，18日他出席「筋斗云劇本創投平台」活動，對於外界指他「5度酒駕」相當在意，澄清「其實是3次」，但也承認「次數」不是重點，「錯了就是錯了，該罰就罰」，至於先前「相聲瓦舍」馮翊綱做切割，宋少卿表示2人沒交惡、沒斷聯，「他是我這輩子亦師亦友的好搭檔」。

日前宋少卿與認識30年的廣告界朋友聚餐小酌，還被直擊一夜趕兩攤、連喝8小時的驚人活動，但他因多次酒駕被逮後學乖，被拍酒後搭捷運走路回家，相當守規矩，他稱前陣子把車賣了，所以出門多半搭捷運，但強調賣車和酒駕無關，「喝酒是一回事，開車是一回事，是喝酒拿起方向盤就是錯了」。

宋少卿因酒駕事件重挫形象，昔日搭檔馮翊綱曾發影片嚴詞斥責：「不會讓酒駕累犯上台」，取消他在「相聲瓦舍」的演出，甚至在事件過後半年，也對宋少卿未打過一通電話，沒道歉、沒處理的態度感到不滿，提到此事，宋少卿說：「我們沒有交惡，是因為這事件影響到劇團利益」，認為那只是馮翊綱的氣話。

劉亮佐創辦的「筋斗云創劇本創投平台」發表會，趙小僑因工作在身，他只好請兒子劉子銓一同參加活動，協助照顧妹妹，展現一家人團結與愛。劉子銓十足「妹控」，抱著妹妹絲毫不鬆手，大方直言：「不需要交女友，也不需要朋友，我只要有妹妹就好了」。

捷運

上一則

曾捲港獨爭議 余文樂潮牌爆退出電商、實體店將撤離

下一則

張翰成「油膩」代名詞還登英文教材 網嘲：人生巔峰

延伸閱讀

「使徒行者」男星酒駕出獄後 流淚鞠躬道歉

「使徒行者」男星酒駕出獄後 流淚鞠躬道歉
鳴槍、酒駕 休城除夕夜逮近50人

鳴槍、酒駕 休城除夕夜逮近50人
洛縣車禍與死亡數 冠加州

洛縣車禍與死亡數 冠加州
南加車禍多發 致命事故多於加州其他地區

南加車禍多發 致命事故多於加州其他地區

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
吳卓林與Andi在加拿大多倫多排隊領免費食物。圖／摘自微博

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

2023-01-15 13:34
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

2023-01-16 09:55
蔡依林演唱會禮服3點盡露，她稱是出道以來最大尺度。（圖：凌時差提供）

蔡依林「三點全露」造型 凱蒂佩芮驚呼：愛死了

2023-01-11 21:01

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚