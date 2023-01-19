酒駕神隱一年多 宋少卿露面坦然認錯

宋少卿露面先認錯。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人宋少卿2021年底再度酒駕被逮後，整整一年多來幾乎神隱，期間原定出席的活動也二度放鳥媒體，18日他出席「筋斗云劇本創投平台」活動，對於外界指他「5度酒駕」相當在意，澄清「其實是3次」，但也承認「次數」不是重點，「錯了就是錯了，該罰就罰」，至於先前「相聲瓦舍」馮翊綱做切割，宋少卿表示2人沒交惡、沒斷聯，「他是我這輩子亦師亦友的好搭檔」。

日前宋少卿與認識30年的廣告界朋友聚餐小酌，還被直擊一夜趕兩攤、連喝8小時的驚人活動，但他因多次酒駕被逮後學乖，被拍酒後搭捷運 走路回家，相當守規矩，他稱前陣子把車賣了，所以出門多半搭捷運，但強調賣車和酒駕無關，「喝酒是一回事，開車是一回事，是喝酒拿起方向盤就是錯了」。

宋少卿因酒駕事件重挫形象，昔日搭檔馮翊綱曾發影片嚴詞斥責：「不會讓酒駕累犯上台」，取消他在「相聲瓦舍」的演出，甚至在事件過後半年，也對宋少卿未打過一通電話，沒道歉、沒處理的態度感到不滿，提到此事，宋少卿說：「我們沒有交惡，是因為這事件影響到劇團利益」，認為那只是馮翊綱的氣話。

劉亮佐創辦的「筋斗云創劇本創投平台」發表會，趙小僑因工作在身，他只好請兒子劉子銓一同參加活動，協助照顧妹妹，展現一家人團結與愛。劉子銓十足「妹控」，抱著妹妹絲毫不鬆手，大方直言：「不需要交女友，也不需要朋友，我只要有妹妹就好了」。