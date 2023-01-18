許光漢全裸跳鋼管舞 渾圓屁股被看光

許光漢(左起)、林柏宏、馬念先為新電影一起造勢宣傳。（記者李政龍／攝影）

台灣藝人許光漢在「關於我和鬼變成家人的那件事」片中尺度大開，不僅渾圓屁股被看光，還要在大庭廣眾全裸跳「舞孃」鋼管舞，讓他開玩笑直喊：「（拍）整部片都很困難。」

「關於我和鬼變成家人的那件事」即將上映，許光漢、林柏宏、馬念先及導演 程偉豪一同接受媒體訪問，許光漢在片中飾演恐同直男警察 ，意外與林柏宏飾演「死掉的Gay」冥婚，衍生出一堆爆笑又感人的故事；而電影另一個亮點就是許光漢的裸露狂放戲碼，他花了兩個月健身 、鍛鍊身材，他坦言，剛開始拿到劇本有猶豫一下，但後來想說：「因為是程偉豪，想說就好呀！」

不過他也表示，當初劇本只有裸奔跳「舞孃」的劇情，沒想到後來會有這麼多大尺度的戲，他也為了裸體跳鋼管舞，特別找老師練習。

至於林柏宏熱舞的橋段，最後大概跳了15次，他和許光漢也在劇情中上上下下晃動，雙方需要有默契的節奏感，想不到，他們很快就拍完，兩人討論一下笑說，「上上下下大概…兩次就結束了。」

至於兩人在片中火花四射，是否有哪個瞬間愛上對方？許光漢表示，林柏宏在夜店裡的氛圍，讓他覺得很可愛。林柏宏則說自己比較印象深刻的是在浴室的戲：「我第一次從上下左右不同的角度看一個男生，對我來說是人生沒體驗過的視角。」而那個視角讓他笑說：「看到兩根粗壯的大腿。」