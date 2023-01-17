娶到昆凌… 周杰倫自爆變了 脫口：我老了嗎

周杰倫在「嘉年華」世界巡演大馬站不斷加碼。（圖：杰威爾音樂提供）

周杰倫 日前在馬來西亞武吉加里爾國家體育場舉辦「嘉年華」世界巡演，開心到瘋狂加碼、開放觀眾點歌。由於隔天就是他的44歲生日，因此有粉絲趁點歌時祝賀，全場齊聲嗨唱生日快樂歌，讓他非常感動，愛相隨的老婆昆凌則在街上瞧見祝賀燈箱，開心發文分享。

他這回開唱的場地正在舉辦東南亞 盃足球 賽，日前意外引起部分足球迷不爽，當地體育部長楊巧雙稱周杰倫早在2019年訂好場地，如今演唱會順利登場，周杰倫在台上表示自己也愛看足球，「還是我練個邊踢足球邊唱歌？算了，我是打籃球的。」逗笑4.5萬名觀眾。

接著他有感而發分享婚前、婚後的變化，「我的個性很直接，還沒結婚時如果有球迷說『還我演唱會場地』，我一定說怎麼可能？但是現在已經長大了、已經有小孩了，你們要看足球的話，我就配合。」顯見昆凌讓他待人更能設身處地。

周董又問觀眾「覺得我老了嗎」、「覺得我嗓子怪怪的嗎」，大家喊沒有，他說要唱到爽為主，表示：「哇，來這邊唱歌真的不容易耶！所以我要多唱幾首，來個我覺得老歌迷會喜歡的。」隨即以鋼琴自彈自唱「楓」、「安靜」，深情模樣充滿電力。不僅如此，他還加唱「東風破」、跟歌迷互動帶來「擱淺」，安可加碼「說好的幸福嗎」、「龍捲風」、「稻香」、「說好不哭」等等，讓粉絲十分滿足。