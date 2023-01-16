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艾成走了半年 王瞳拍分手戲哭不出來「現實更痛」

記者陳慧貞／綜合報導
王瞳為艾成的店宣傳新品。（圖：民視提供）
王瞳為艾成的店宣傳新品。（圖：民視提供）

女星王瞳自丈夫艾成去年8月意外離世後，半年來強忍悲傷堅強面對生活，積極投入演藝工作。但經歷喪夫的人生劇痛後，儘管戲裡「被罵到臭頭、被分手」，她竟發現：「沒有很痛，戲裡的痛，遠遠比不上我真實生活經歷。」

農曆春節將至，正是闔家團圓的日子，王瞳失去摯愛，將過一個沒有艾成的過年，近日她接受本報專訪，來到自己堂哥與艾成合夥投資的「艾叻沙」慶成店，緊盯著店內擺設的艾成照片，口中品嘗店內新品「椰漿飯」、叻沙雞米花、白胡椒雞湯，思念不止。

經歷失去摯愛的痛，王瞳坦言戲裡角色的痛，都遠不及自己真實人生的生離死別，拍「市井豪門」時，一場她被黃文星痛罵被逼分手的戲，「以前這樣的狀況，我已經心痛到想哭了，但現在卻發現竟然沒有很痛，哭點也變高了，哭不太出來」。她意識到自己不夠專心投入劇情，當下立即悔改，立刻向導演、黃文星道歉喊「對不起，再給一次機會」，沒想到對方給一個擁抱，她瞬間決堤，而碰到吻戲，由於每次幾乎都是外景、天氣寒冷，凍得2人只剩「冷」，其他幾乎沒感覺。

摯愛走了半年，王瞳坦言至今只夢過艾成一次，夢境裡，艾成似準備要上台，「我很清楚他好像復活了，我還開心說：『成成！你復活了』，我有把你的麥克風收好喔，都有放在防潮箱裡喔，他點點頭，去忙別的事情，就像我們以前相處的模式，就像他還在一樣」。過幾日就是過年了，但王瞳並不孤單，不少親友擔心她一人，都邀請她一起過年，還有之前和程予希上「型男大主廚」節目贏得的8至10道年菜，這個年，她行程滿滿會讓自己過充滿恩典的一年。

艾成 王瞳 導演

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