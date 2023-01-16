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林青霞曾害怕寂寞 終靠寫作排解 被問老公「交白紙」

記者林怡秀／綜合報導
林青霞(右)獨家接受「TVBS看板人物」主持人方念華專訪。（圖：SWKIT鄧永傑攝影，時報出版提供）
林青霞(右)獨家接受「TVBS看板人物」主持人方念華專訪。（圖：SWKIT鄧永傑攝影，時報出版提供）

前陣子旋風回台的傳奇女神林青霞，接受「TVBS看板人物」專訪，主持人方念華表示機會十分難得，更激動吐露：「不誇張，我真的等了20年！」去年底發表第4本著作「青霞小品」的林青霞，在專訪過程中分享在寫作過程中所帶給她的巨大轉變，其中之一就是接受自己的不完美，她認為若是凡事追求十全十美的話，「真的會很痛苦」。

談及過往社交心態，林青霞表示從以前開始最害怕的就是「寂寞」，不過，到了人生下半場之後，決定開始藉由拾筆寫作，揮灑文字創意來排解，抒發找到情緒出口。林青霞認為「寫作帶給我很大的快樂，治癒了我的寂寞病」，並笑稱任何事情都難不倒她，因為「所有這些可以讓我生氣的，我都把它轉成文字。」

林青霞(右)獨家接受「TVBS看板人物」主持人方念華專訪。（圖：SWKIT鄧永傑...
林青霞(右)獨家接受「TVBS看板人物」主持人方念華專訪。（圖：SWKIT鄧永傑攝影，時報出版提供）

除了勤於寫作之外，林青霞在「青霞小品」中也罕見曝光人物素描作品，奔放俐落的線條連畫畫老師都讚賞不已，而在作品中鮮少提及先生邢李㷧及家人的她，連方念華也不禁好奇問道，若要為先生作畫，會選擇簡單明快的線條素描、清淡水彩畫或是濃厚油畫？林青霞調皮笑稱：「就是一張白紙，什麼都不畫！」方念華聽了則認輸大嘆：「我服了，遇到作家沒辦法。」

最後，林青霞於專訪中暢談在旅行寫作時一路上所遇到的點滴心情，也讓林青霞漸漸發現，當付出得越多，回饋所得到的愛也會越多。

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