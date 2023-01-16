阿妹挺原住民壓軸嗨唱 預告「ASMR」演唱會像派對

張惠妹應4000人要求，驚喜加碼安可。（圖：台灣好基金會提供）

天后張惠妹（阿妹）日前在「台灣好音樂—獵人聚演唱會」壓軸登台，嘉賓還有Matzka、范逸臣、桑布伊、家家、動力火車、婁峻碩、舒米恩、黃偉晉跟葛西瓦。阿妹加碼安可，喊話「這個演唱會非常好玩，不要只有今年好不好」；婁峻碩表示所有人都是唱將，因此壓力爆棚，並在台上許願：「希望今年有機會在這邊開唱。」

打頭陣的桑布伊以歌聲感染全場，婁峻碩接棒帶來「Never Land」，演唱「COLORFUL」前自嘲這首唱到爛了，活動滿檔的他一路忙到年前，年後排定去東京旅行。當動力火車演唱「當」、「忠孝東路走九遍」、「我很好騙」時，北流頓時成為大型KTV，氣氛熱絡。

而小吃部向來是部落交誼處，家家精心化身「台灣好小吃部」老闆娘，Matzka、范逸臣、桑布伊、動力火車、舒米恩、黃偉晉跟葛西瓦齊聚分享追愛故事，動力火車透露在部落想要示愛就是直接衝到女方住處門口高歌，這次選了適合18歲以下的歌曲如「妹妹的男朋友」、「妹妹的喜帖」等，接著8組藝人合唱前輩萬沙浪的經典組曲。

「台灣好基金會」致力於扶植原住民 音樂人，阿妹近年也積極栽培後進，雙方理念不謀而合，阿妹的經紀人陳鎮川（川哥）身為演唱會監製，透露當初阿妹獲知計畫立即點頭，選唱跟原住民有關的「古調」、「不顧一切」、「站在高崗上」。結束後全場4000人狂喊安可，阿妹再度現身虧觀眾「真的賺很多」，還讓貝斯手奧迪點歌，帶來「水藍色眼淚」、「開門見山」2首金曲。

阿妹自美返台後專心閉關準備「ASMR」世界巡演高雄場，推掉10場尾牙，川哥說跟團隊開完2次會議，不惜成本翻新視覺、舞台和造型，歌單也更動3成，他笑說：「高雄像是大型派對！」