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娶到昆凌…周杰倫自爆變了 脫口真心話「我老了嗎」

記者林士傑／即時報導
周杰倫自彈自唱的模樣相當深情。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫自彈自唱的模樣相當深情。（圖：杰威爾音樂提供）

周杰倫（周董）15日晚在馬來西亞武吉加里爾國家體育場舉辦「嘉年華」世界巡演，安可瘋狂加碼之外，甚至即興開放觀眾點歌。由於18日就是他的44歲生日，因此有粉絲趁點歌時獻上祝賀並且熱情高唱生日快樂歌，全場齊聲合唱讓他非常感動，愛相隨的老婆昆凌則在街上瞧見祝賀燈箱，開心發文分享。

他這回開唱的場地正在舉辦東南亞足球賽，座位數顧及搭台狀況必須減少，引發部分足球迷不爽，當地體育部長楊巧雙稱周杰倫早在2019年訂好場地，如今演唱會順利舉行，周杰倫在台上表示自己也愛看足球，「還是我練個邊踢足球邊唱歌？算了，我是打籃球的。」接著他有感而發分享婚前婚後的變化，「我的個性很直接，還沒結婚時如果有球迷說還我演唱會場地，我一定說怎麼可能？但是現在已經長大了、已經有小孩了，你們要看足球的話，我就配合。」

周董又問粉絲「覺得我老了嗎」、「覺得我嗓子怪怪的嗎」，全場齊聲回沒有，他說要唱到爽為主，表示：「哇，來這邊唱歌真的不容易耶！所以我要多唱幾首，來一個我覺得老歌迷會喜歡的。」隨即以鋼琴自彈自唱「楓」、「安靜」，深情模樣充滿電力。不僅如此，他還加唱「東風破」、跟歌迷互動帶來「擱淺」，安可加碼「說好的幸福嗎」、「龍捲風」、「稻香」、「說好不哭」等等，讓粉絲十分滿足。

華人時尚設計師Jimmy Choo、馬來西亞前羽球球王李宗偉都是座上賓，Jimmy Choo演出前特別前往周杰倫擔任創意總監的潮牌店PHANTACi，彼此聊到實境節目「周遊記」，周董笑稱下次去倫敦出外景可以請Jimmy Choo當嘉賓，說不定可以變有關鞋子的魔術。

周杰倫(中)跟Jimmy Choo(左)、PHANTACi主理人蔣先威相見歡。（...
周杰倫(中)跟Jimmy Choo(左)、PHANTACi主理人蔣先威相見歡。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫在台上即興開放觀眾點歌。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫在台上即興開放觀眾點歌。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫(中)帶來「半獸人」、「牛仔很忙」等歌曲。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫(中)帶來「半獸人」、「牛仔很忙」等歌曲。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫在「嘉年華」世界巡演大馬站不斷加碼。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫在「嘉年華」世界巡演大馬站不斷加碼。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫(中)即將迎來44歲生日。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫(中)即將迎來44歲生日。（圖：杰威爾音樂提供）

足球 周杰倫 東南亞

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