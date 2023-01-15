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陳以文2度當爸 「台灣犯罪故事」養惡女宋芸樺

記者楊起鳳／綜合報導
宋芸樺(左)、陳以文在「惡有引力」中演父女。（記者沈昱嘉／攝影）
宋芸樺(左)、陳以文在「惡有引力」中演父女。（記者沈昱嘉／攝影）

女星宋芸樺和金馬影帝陳以文已是兩度演父女，兩人之前曾在電視劇「明晚空中見」扮父女，不過當時只有一場戲，陳以文說那時覺得應該是還有機會合作，兩人在Disney＋劇集「台灣犯罪故事」第3單元「惡有引力」中圓夢，再當父女。

宋芸樺在「惡有引力」中一人分飾兩角，演雙胞胎姊妹，其中一場遭侵犯致死的戲碼，堪稱是她從影以來最大突破。提到劇中臉被掩埋悶死的戲，宋芸樺透露：「其實是被灑上芝麻，當天很熱全身是汗，拍的時候感覺我就像是個芝麻糊。」

宋芸樺說，拍攝那天其實很緊張，製作單位有用道具和假臉皮，也有替身，但開拍時本人也下場，「現場的土其實是芝麻，就很香很像芝麻糊，而且全身都是汗，當天拍完為了坐車回去，頭上還裝了紙袋，因為很怕芝麻掉在車上，一回家就跟爸媽說，我今天是芝麻糊要不要吃？」她透露演屍體一般拍戲的習俗都有做，但當天就感覺「芝麻很香、地板很冰」，其他時間則都在狀態裡，「必須要做好當下，才能給對手演員好發揮」。

此外，宋芸樺從讀本就開始和陳以文培養感情、叫對方爸，「他也蠻自在，很可以喔」。為了演雙胞胎，宋芸樺特別在眼神詮釋上用不同方式，她笑說：「真的用了雙倍的腦。」陳以文則讚美宋兩個角色，「轉換得很精采」。

陳以文和圈外女友交往30年，爸爸演多了是否現實生活中也想當爸爸？他笑說其實順其自然，透露曾和另一半聊天，想過領養小孩，「但覺得自己能力不夠，所以還沒付諸實行。」

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