甄珍出售台北豪宅 預告：很快就會見面

甄珍是享譽國際的影后。（本報資料照片）

資深影后甄珍去年和兒子章立衡赴北京 處理私人事務，接著有數個月對外失聯，各方感到憂慮，連她的妹妹銀霞都曾在社群網站 上發文表達憂心，接下來她曾在9月初於微信 朋友圈發文：「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完會跟大家聯繫！謝謝」，之後11月再度發文，寫道：「2022年6月實施的這個法律真好」，並附上「跟蹤騷擾防制法」多項條文，章立衡也在底下留言：「這法律的確是很好，但針對的那個人恐怕程度不夠，可能看不懂」，讓外界難以理解。

甄珍在臉書上最新發文，表示想把台北的房子賣掉。（取材自臉書）

日前甄珍則在臉書上發了最新的文章，表示因為疫情有多年沒回台北，想要把在台北的一處房產賣掉，也祝福大家新年快樂、身體健康，文末則寫道：「我估計很快很快我們就會見面了。」讓影迷和網友鬆了口氣，希望她能夠好好保重，也祝她安康快樂。

也有網友建議她還是不要把台北的房子賣掉，總要留個能夠歸來的巢，她則在留言中回覆某位友人，要搬到台中或桃園再見面都可以。

這間甄珍打算出售的房子其實是名為「圓山仰望」建案其中一戶，2009年媒體報導過她和章立衡等前往看房，之後前夫劉家昌就購入此豪宅作為兒子章立衡（昔名劉子千）在台住所，如今甄珍、劉家昌已撕破臉，章立衡也淡出演藝圈，不過房價倒是飆升，傳在五、六年前已超過1億台幣（約330.1萬美元），想要購入可得有豐厚的身家。